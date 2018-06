Retiran los lomos de burro en mal estado para mejorar la circulación vehicular

Martes, 19 de junio de 2018

Se trata de una serie de estructuras que están ubicadas en diferentes puntos de la ciudad y que serán removidas.





Personal de la Subsecretaría de Tránsito comenzó las obras en la intersección de la avenida Maipú y Lyon, tras lo cual se avanza en Ex Vía y Fragata Argentina, General Paz y avenida Chacabuco, y Jujuy y Quintana, entre otros puntos de la ciudad.







Tras un relevamiento realizado por la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes (MCC), se inició este lunes el retiro de lomos de burros en mal estado. Los trabajos comenzaron en la intersección de la calle Lyon y la avenida Maipú, y se extenderán por diferentes sectores del centro y barrios de la ciudad.

Se trata de un trabajo llevado adelante por la Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Tránsito, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular.

La titular de la Subsecretaría de Tránsito, Elizabeth Tumilasci, explicó que “son estructuras que entorpecen el tránsito y generan más siniestros, en lugar de reducirlos, porque la mayoría no están señalizadas”.

Además, indicó que “hay algunos lomos de burro que están en cuadras que cuentan con circuitos semafóricos, por lo que no tiene sentido que se encuentren allí, dado que no están cumpliendo con su función de reducir la velocidad”.

Entre tanto, Tumilasci afirmó que la falta de mantenimiento de los lomos de burro “también ocasionan complicaciones para los colectivos, debido a que con el roce del vehículo terminan rompiendo la estructura mecánica”.

Por otra parte, la funcionaria sostuvo que culminadas las obras de remoción, se estudiarán los lugares en donde se “colocarán reductores de PVC, con 5 centímetros de espesor que son los habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial”.