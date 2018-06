Kane lo hizo dos veces e Inglaterra se sacó de encima a un duro Túnez

Lunes, 18 de junio de 2018

El delantero, la gran estrella de los ingleses, metió dos y le dio el triunfo a su selección.





Le costó, como a casi todos los candidatos, pero lo sacó adelante, un lujo que no todos pudieron darse. Inglaterra arrancó el Mundial con el pie derecho de la mano de su gran figura, Harry Kane. El hombre del Tottenham convirtió los dos goles del equipo por estar en el momento justo en el lugar indicado, como todo delantero de bien, y así los dirigidos por Gareth Southgate sumaron sus primeros tres puntos en el Grupo G, al vencer a un ríspido Túnez por 2 a 1.



Como Argentina, como Alemania o como Brasil, los ingleses comenzaron ante un rival en los papeles menor. Y justificaron esa superioridad desde el minuto cero, ya que arrinconaron al débil conjunto africano de entrada. Y apenas una decena de minutos duró la resistencia tunecina, porque Kane encontró el rebote tras un atajadón del arquero Hassen y adelantó a los británicos. El buen guardametas de Túnez, para colmo, debió salir lesionado unos instantes después.





Con el dominio de la pelota y los espacios, sumado a la tranquilidad por haber encontrado la ventaja rápidamente, Inglaterra continuó manejando los hilos del juego. Parecía, por entonces, que sólo restaba por ver cuántos goles sería capaz de convertir. Desbordaban sus jugadores con la típica velocidad y ritmo por las bandas. En tanto, por mucho entusiasmo que pusieran sus futbolistas, Túnez no ofrecía respuestas desde lo futbolístico.





Así transcurrió el primer tiempo, pese a que el campeón mundial de 1966 no podía aumentar la ventaja en el marcador. A sus hinchas no parecía preocuparles, vistas las falencias del rival para crear peligro.





Para muchos discutible, pero falta al fin, un centro de los tunecinos que parecía inofensivo encontró a Walker sacándose de encima con el brazo a Ben Yousseff, asestándole un golpe y obligando al árbitro -el colombiano Wilmar Roldán- a cobrar penal a la media hora de juego. Ferjani Sassi lo cambió por gol, pese a que Jordan Pickford adivinó la intención y de hecho llegó a rozar la pelota con su guante derecho.



Desde entonces, Inglaterra que acusó el golpe y se quedó, más por el shock propio que por un crecimiento rival. Pero incluso así tuvo tres oportunidades de recuperar la ventaja. El final del primer tiempo fue el campanazo que salvó a Túnez.



Con más confianza y tras el parate que le cortó la inspiración a los europeos, Túnez acomodó sus líneas, esperó un poco más adelante pero siempre bien cerradito, y empezó a tejer una telaraña que a los ingleses se les hizo difícil sortear. De hecho, la falta de ideas hasta hizo que perdieran ese manejo casi de monólogo que habían mostrado anteriormente, y la posesión se repartió más.





Los minutos corrían y Túnez cada vez abrazaba con mayor comodidad el desarrollo: a diferencia de los minutos finales del primer tiempo, la segunda etapa no mostró a una Inglaterra avasallante que hiciera pensar en romper la igualdad aunque fuera a fuerza de voluntad.



Pero los africanos cometieron el más imperdonable de los errores cuando la arena del reloj casi había pasado toda al otro lado. En el último córner, cuando ya se jugaba tiempo de adición, un primer cabezazo en el centro del área desvió la pelota y encontró, entrando por el segundo palo con una soledad sorprendente, a Kane. Si había un hombre a marcar, era él, pero los defensores de Túnez lo perdieron. Bien cerca del arco, el hombre del Tottenham cabeceó al gol y desató la locura de los hinchas, que prácticamente se habían resignado a ser otra de las potencias con un debut gris. Inglaterra se llevó la victoria y permitió que la lógica mandara en el Grupo G tras el debut exitoso de Bélgica ante Panamá.