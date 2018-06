Suecia derrotó a Corea con una mano del VAR

El grupo F se revolucionó con el triunfo de México sobre Alemania, y este lunes Suecia consiguió la victoria que necesitaba ante Corea para posicionarse en la cima de la zona de cara a los octavos de final. En un partido con polémicas y poco fútbol, a los europeos les alcanzó con un tanto de penal y ahora toda la presión la tienen los teutones.





Sin Zlatan Ibrahimovic (el entrenador decidió no llevarlo al Mundial después de ganar el repechaje ante Italia sin él), Suecia volvió a mostrarse como un equipo rígido que se mueve en bloque pero al que le falta elaboración de juego. Y para colmo, ante un conjunto coreano demasiado físico y agresivo (cometieron más de 20 infracciones en el encuentro), los suecos debieron luchar más de lo imaginado en el estadio Nizhny Novgorod, en donde jugará la Argentina con Croacia este jueves.



El VAR fue decisivo y expuso a Joel Aguilar, el juez de El Salvador que estuvo a cargo del juego. Es que desde la sala de análisis de video, el árbitro argentino Mauro Vigliano tuvo que participar en la segunda etapa para cobrar un penal claro sobre Claesson que se transformó en el 1 a 0 definitivo con el tanto de Granqvist.





En el primer tiempo, todo Suecia había protestado con razón una infracción de Ki Sung-Yueng sobre Toivonen que ni siquiera el VAR advirtió, pese a que se trató de una falta clara. En la segunda etapa, Vigliano enmendó su error.



Con poca participación de Emil Forsberg, la figura del Leipzig alemán, a Suecia le costó generar riesgo en el arco rival. Y cundo lo hizo, con sus delanteros Berg y Toivonen, se encontró con las manos salvadoras de Kim Seung- Gyu, quien se lució en tres intervenciones. Con el penal no pudo hacer nada y así, los coreanos se diluyeron entre su propia falta de ideas para atacar y el buen despliegue defensivo de los de amarillo.





Así, el grupo F quedó con México y Suecia como líderes con 3 puntos, mientras que Corea y Alemania no sumaron. En la próxima fecha se medirán Alemania con Suecia y Corea con México.