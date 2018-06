El Gobierno presentó un plan provincial para prevención de adicciones

Lunes, 18 de junio de 2018

La iniciativa tiene como objetivo la prevención y asistencia para las personas que sufren de adicciones, así como su recuperación y reinserción.



“Es necesario juntarnos y trabajar juntos como sociedad, en una labor articulada entre los estamentos nacionales, provinciales, municipales y los tres poderes del Estado porque la problemática es seria y compleja”, expresó el gobernador Valdés.



Esta mañana en el Salón Amarillo se presentó el Plan Provincial de Prevención y Asistencia del Consumo de Sustancias Psicoactivas, de esta forma el Gobierno avanza en la concreción de uno de los ejes de gestión planteados por el gobernador Valdés en su discurso ante la Asamblea Legislativa el pasado primero de marzo. En esa oportunidad el mandatario dejó de manifiesto la necesidad y la urgencia de abordar la problemática de las adicciones.



La iniciativa es un camino hacia la planificación estratégica, conjunta, sistematizada, coordinada y comprometida que la Provincia destaca como prioritaria y en la que se trabajará de manera interdisciplinaria entre siete ministerios (Coordinación, Desarrollo Social, Educación, Salud, Seguridad, Justicia y Trabajo).



Este plan provincial conlleva distintas acciones del Poder Ejecutivo, que a través de la cartera de Coordinación encarará las acciones programadas por los demás ministerios, abordando el mencionado flagelo social. Se concretarán tareas de prevención específicas, como así también de asistencia y rehabilitación/reinserción de personas en situación de consumo.



Se encontraban el gobernador, Gustavo Valdés; el ministro de Coordinación, Horacio Ortega; demás ministros; intendentes del interior; secretarios y subsecretarios provinciales y municipales; El jefe de la Policía de Corrientes, Félix Barboza y el subjefe, Eduardo Acevedo; representantes de entidades intermedias; demás autoridades y alumnos preventores del Colegio Manuel Belgrano.



Valdés: “Desde el Estado tenemos que hacernos cargo de recuperar a los que cayeron en las adicciones”



El gobernador Gustavo Valdés, al expresar sus conceptos, dijo en primer término que “hoy vemos que la Policía de Corrientes tiene un rol comprometido en la lucha contra el narcotráfico que viene avanzando en nuestras fronteras, que nos atraviesa y cada día nos sorprendemos con un nuevo procedimiento con detenciones y gente involucrada”.



Y remarcó que ante el flagelo, “respondemos con toda la fuerza del estado, acompañando a la justicia federal, con acciones tendientes a evitar el narcotráfico y el narcomenudeo en nuestros barrios”, a la vez que señaló que también “somos conscientes que es insuficiente lo que se hace en materia de prevención y de recuperación”.



Y para revertir eso, Valdés consideró necesario “juntarnos y trabajar juntos como sociedad, en una labor articulada entre los estamentos nacionales, provinciales, municipales y los tres poderes del Estado porque la problemática es seria y compleja”.



“Tenemos que convocar a las asociaciones intermedias que hacen un trabajo incansable en las ciudades y hacer juntos el esfuerzo de recuperar a aquellas personas que caen en adicciones que muchas veces son severas y que muchas veces no tienen a quién recurrir”, subrayó el gobernador.



Luego fue elocuente al señalar que a través de este Programa, que debe ejecutarse articuladamente, se pretende fomentar un mecanismo que ”nos permita a los ciudadanos, a los intendentes, los concejales, los padres, organizaciones no gubernamentales saber con precisión qué es lo que vamos a hacer como ciudadanos”.



Para el mandatario, se trata de un lado que el estado no venía explorando, trabajando ni invirtiendo. “Existe una fuerte inversión en la búsqueda de detener a los responsables pero nos faltaba hacernos cargo de los ciudadanos que caían en la problemática”, comentó.



Valdés también destacó como fundamental el rol de Salud Pública, que en instituciones importantes en Corrientes trabaja arduamente sobre este problema. “Hay que invertir más en los hospitales para tener un mayor asistencia en la recuperación de los adictos, por eso tenemos que poner un programa especial en el presupuesto de este año para este tipo de cuestiones”, agregó el gobernador.



Remarcó la importancia de trabajar en el aspecto educativo diciendo que “la educación debe ser clara, los jóvenes deben saber que el camino de las adicciones es una camino que difícilmente se desanda”. Y apuntó que” si implementamos una educación preventiva cada joven entenderá sobre las consecuencias del consumo”.



“En lo personal quería dar este puntapié inicial en mi gobierno para arrancar en la lucha intensiva contra este problema. Y para ello, es necesario convocar a todos porque nadie esta excepto de que alguien pueda pasar por un problema así en su entorno, incluso en los estamentos del gobierno son vulnerables porque es un flagelo que nos está pasando”, precisó.



“La única manera de resolverlo es convocando a todos, invirtiendo para salir adelante como ciudad, estoy seguro y espero que cada uno de los actores puedan aportarnos su sabiduría, tiempo libre, y fuerza. De esta forma podremos salir adelante y luchar juntos por una mejor sociedad”, finalizó el gobernador de la Provincia.



Ministro Ortega



El ministro de Coordinación, Horacio Ortega manifestó durante el acto que el trabajo que se viene haciendo con este Programa tiene como objetivo sistematizar las acciones que se despliegan desde los ministerios tendientes a lograr un elemento común que es brindarles a las personas que están teniendo esta problemática, mecanismos y herramientas, formulando políticas públicas para darles asistencia y su posterior rehabilitación.



“Se busca coordinar de manera eficiente y coordinada con los ministerios, la sistematización para darles la respuesta necesaria a las personas que atraviesan esta problemática”, enfatizó el funcionario.



Para Ortega, el Programa significa unir fuerzas, establecer líneas de trabajo, con acciones por desarrollar, con Centros para brindar la asistencia y contención necesaria y para ello aclaró que “disponemos de personal calificado: docentes, alumnos preventores que nos brinda el Disepa, los centros de atención primaria de la salud, la participación de la subsecretaría de Trabajo y el ministerio de Desarrollo Humano”, aportando herramientas con el fin de que una persona que sufra o atraviese una situación de adicción, pueda ser “contenida, escuchado y lograr acciones firmes para su rehabilitación e integración en la sociedad”.



“No solamente fomentamos acciones de carácter represivo para combatir el flagelo de las drogas, sino que apuntamos que las personas que padecen una adicción tengan asistencia, se sientan que se les puede dar una mano, otorgando un espacio preponderante a las familias y sus integrantes y los ayuden en la contención que necesitan”, concluyó Ortega.



El programa



La coordinadora de la mesa interministerial, Silvana Vischi comentó los principales lineamientos de la iniciativa. Su principal objetivo es promover y construir consensos sobre políticas públicas para la prevención, asistencia y recuperación de la persona con problemáticas en consumo de sustancias psicoactivas en todo el territorio de la provincia. Todo esto articulando las distintas áreas de Gobierno entre sí y con organismos nacionales para la prevención, asistencia, recuperación y reinserción de los afectados por las adicciones.



El desafío es adaptar los dispositivos sociales y sanitarios para un mejor desempeño de la problemática; integrar la clínica, la formación y la investigación; atender la demanda en función a la amplitud geográfica e implementar un sistema de medición, seguimiento y evaluación.



Habrá una Mesa de Gestión conformada por siete ministerios (Coordinación, Desarrollo Social, Educación, Salud, Justicia, Trabajo y Seguridad), que a su vez tendrá bajo su órbita un observatorio. Este último se conformará por equipos de trabajo interdisciplinarios. Producirá y sistematizará información epidemiológica, estadística y geográfica sobre los distintos aspectos del consumo de sustancias psicoactivas para el diseño y seguimientos de políticas públicas, de estratégicas de prevención y asistencia, además de la ampliación eficaz de la oferta de tratamiento en todo el territorio provincial.