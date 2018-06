Amalia “Yuyito” González, contra el aborto legal

Lunes, 18 de junio de 2018

La exvedette comparó el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo con los crímenes realizados por el nazismo.





A días de haber recibido la media sanción en la Cámara de Diputados, el debate por el proyecto de ley del aborto legal, seguro y gratuito sigue más álgido que nunca. Entre las voces en contra, se encuentra Amalia “Yuyito” González, quien comparó el proyecto con los experimentos que realizaban los nazis.



En diálogo con Fernando Prensa en el ciclo radial “Falta de Respeto”, la ex vedette opinó sobre la despenalización del aborto: “Para mi es una ley que lejos de defender los derechos de la mujer atenta contra los derechos de la mujer, para mi es algo muy doloroso. Creo que acá y en todo el mundo fueron años de dolor y maltrato a la mujer y al hombre también. Y creo que cuando se decide desde el dolor, desde las heridas y las malas experiencias, se pierde la objetividad, pero ojo, esta es mi visión”, advirtió.



Luego expresó: “Yo estoy contra la ley de aborto, ojalá no salga en senadores. Yo trabajo con grupos de mujeres y veo todo tipo de historias. Repito, espero que el Senado al ser otro volumen y tipo de votantes no aprueben esta ley, y si la aprueban bueno… será algo con lo que tendremos que convivir todos aquellos no estamos a favor y los que si también”.



“Creo que hay una influencia muy muy oscura del comercio, de los que van a ser comerciados, como ya se hace acá y en otros lados también, con los embriones , las células madre y todo tiende a que la vida se vuelva más oscura”, sostuvo la periodista.



Más tarde, coincidiendo con la idea del Papa Francisco, quien asegura que el aborto es “lo mismo que hacían los nazis para cuidar la raza, pero con guantes blancos”, Yuyito manifestó: “Estas mujeres están influenciadas por una corriente muy oscura que les hicieron creer que el ser humano no es un ser humano. Esto es un principio utilizado por genocidas a lo largo de la humanidad, el no reconocer el negro porque es negro y hay que matarlo, el esclavo porque es esclavo hay que reventarlo y dejarlo ahí … Hitler aplicaba esos principios, al judío hay que matarlo porque no es ser humano, ¿me entienden a donde voy?”, sostuvo.



Después se explayó: “Negarle la condición de ser humano porque es gay, lesbiana, porque es viejo. Mañana van a matar a los jubilados porque son viejos y ya no producen plata. Son medidas o corrientes que son oscuras, no son para la vida son para la muerte, pero hay que convivir con la muerte el mundo está así, deshumanizado. Esa es mi visión que no tiene que ser la de otros, ni la verdad absoluta”, dijo.



Por último, consultada por si no cree que sea una cuestión de salud pública, dijo: “Yo creo que tiene que haber otros planes de cuidado para las mujeres, asistencia, lugares, no tiene que haber ‘aborto ya’ tiene que haber ‘adopción ya’ ¿se entiende?”, concluyó la exvedette.