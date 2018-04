Los calcinaron por no pagarle protección a los narcos Jueves, 19 de abril de 2018 Las víctimas fueron un matrimonio y su empleado. Apuntan a la banda de "El Loco" César.



Fue un ataque brutal y planificado. Las víctimas fueron ejecutadas a balazos, descuartizadas y calcinadas. Los asesinos no dejaron rastros y obligaron a los investigadores a buscar a testigos. No fue una misión sencilla: en la villa 31, del barrio porteño de Retiro, muchos sabían quiénes estuvieron detrás del ataque, pero pocos se animaban a hablar.



A más de un mes de la masacre, las víctimas fueron identificadas como "Robinson" y su esposa “Liz”, quienes habían montado un restorán en su casa, y un cocinero apodado “Cachete”, que trabajaba para el matrimonio.



Según informaron fuentes del caso a Télam, el móvil del triple crimen estuvo vinculado a la casa del matrimonio, en la Manzana 111 del asentamiento de Retiro.



Para los investigadores, detrás de la masacre estuvo una banda que responde al narco César Humberto Morán de la Cruz (41), conocido como "El Loco" César, condenado por homicidios y otros delitos.



El matrimonio había comprado esa propiedad hace dos años pero con el tiempo comenzaron a tener problemas con el "cupo", como se conoce al pago mensual que algunos sectores de la villa deben pagar para tener protección.



Policiales, villa 31, narcotrafico, pintadas. FOTO MARIO SAYES

Algunos mensajes en paredones de la zona en la que vivían las víctimas. (MARIO SAYES)



A fin del año pasado, la pareja y sus hijos menores viajaron a Perú para pasar las fiestas y en ese momento los narcos de "La Casa del Pueblo" -como se conoce el histórico búnker de la manzana 102 donde paraban los hombres del “Loco César”- aprovecharon la oportunidad para usurpar la casa.



“A 'Robin' y 'Liz' los llamaron para contarles lo que pasaba, dejaron a los chicos en Perú y regresaron a Buenos Aires para recuperar su casa”, explicó un investigador.



El matrimonio hizo la denuncia pero la causa no prosperó porque lograron echar a los ocupas. Aún no está claro cómo hicieron. Vivieron ahí hasta el 9 de marzo, cuando los asesinaron.





“Es una venganza de los narcos. El que no paga el 'cupo', pierde la casa o muere. Ese es el mensaje para el barrio”, explicaron fuentes del caso.



Los peritos encontraron rastros de sangre en la casa de la pareja y en las autopsias los forenses detectaron que las tres víctimas primero fueron ejecutadas a balazos con armas 9 milímetros y que su cuerpos fueron calcinados post mortem.



“Fueron a matar a la pareja pero el cocinero estaba por su trabajo en la casa y fue una tercera víctima ocasional. En este tipo de asesinatos, no pueden quedar testigos”, agregaron los investigadores.



Si bien no se pudo confirmar por el estado de los tejidos calcinados, los informantes le dijeron a la Policía que, luego ejecutarlos, los asesinos los descuartizaron para apilar mejor los cadáveres en el carro donde luego los incineraron.



Ese carro fue trasladado hasta el "paredón de la muerte", como se conoce en el barrio al muro que que marca el límite de la villa 31 con las vías del ferrocarril San Martín.



Drogas y armas



Por el triple crimen, la Policía de Ciudad realizó siete allanamientos en los que se secuestraron 20 armas y alrededor de 10 kilos de cocaína, pasta base y marihuana.



Fuentes del caso revelaron que aún está prófugo y con pedido de captura el presunto ideólogo y ejecutor de la matanza, lugarteniente de "El Loco" César.



Tras el secuestro de esa droga, el expediente, que había estado en manos del fiscal Martín Mainardi y del juez Manuel Gorostiaga, fue girado a la Justicia Federal.