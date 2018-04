River busca un triunfo en la Copa ante Emelec

Jueves, 19 de abril de 2018

El equipo de Marcelo Gallardo necesita ganar en Guayaquil para encarrilar su camino en la Copa. En 2017, festejó 2-1.





Con la intención de ganar para que no se le complique el grupo de la Copa Libertadores, River jugará esta noche desde las 21.30 (Fox Sports) aquí en Guayaquil frente a Emelec. El equipo de Marcelo Gallardo saldrá al George Capwell a buscar su primer triunfo en esta edición del máximo torneo continental luego de dos empates. De esa manera, tratará de dejar atrás el mal trago que tuvo ayer luego de las cuatro horas de demora que tuvo que soportar el plantel antes de hacer el segundo tramo del periplo, de Lima a Guayaquil.





River tenía previsto salir de Lima ayer a las 12.50 (hora de Ecuador; las 14.50 en Argentina). Sin embargo, recién su avión recién pudo despegar a las 17.50, es decir cinco horas de de- mora. ¿El motivo? Cuando la delegación millonaria llegó al aeropuerto de Lima le informaron que la pista estaba cerrada y que tanto los despegues como los aterrizajes habían sido cancelados y los vuelos (entre ellos el de River) reprogramados por un desperfecto técnico de un avión de Sky Airlines que quedó trabado en la pista durante un largo rato.



Cuando la situación empezó a normalizarse, surgió otro inconveniente: el avión de línea de la compañía LATAM que River tenía que tomar provenía de Iquique y salió demorado de allí por faltante de combustible.



Los jugadores tuvieron que comer (pastas y ensaladas) en el aeropuerto de Lima. Y cuando vieron que la demora iba a ser muy larga, la delegación optó por volver al hotel (Costa del Sol) en el que había estado alojado la noche anterior. Es que River decidió hacer el viaje en dos tramos y en dos días distintos. Ya había hecho lo mismo cuando jugó (y ganó) contra Emelec el año pasado y le había resultado prolijo. Evitaron el desgaste y el cansancio que provocaría hacerlo de un tirón. Por eso repitieron la fórmula. Esta vez, no salió como esperaban y estos inconvenientes trastocaron los planes.



Tenían planificado entrenarse a las 19 en la cancha de Barcelona pero como llegaron al hotel casi a las 21 también suspendieron los movimientos que iban a hacer en uno de los salones y en el gimnasio del Hilton. De la cena, a la cama.



En River hay dos dudas: una en el lateral derecho entre Montiel o Mayada y la otra en el ataque: Mora o Borré. Pinola está mejor de la sobrecarga muscular y volvería a jugar como segundo marcador central.



Emelec, en tanto, tendrá una baja sensible, la de su goleador Brayan Angulo por lesión. Y una duda entre dos argentinos: Marcos Mondaini o Fernando Luna. El equipo ecuatoriano tampoco ganó aún en la Copa.