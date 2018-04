Atlético Tucumán le ganó a The Strongest en Bolivia Jueves, 19 de abril de 2018 El Decano consiguió su primer triunfo en el Grupo C con goles de Romat y Toledo. Ibargüen había empatado para el local. Victoria clave de los tucumanos en La Paz.



Atlético Tucumán derrotó este miércoles por 2-1 a The Strongest de Bolivia en la altura de La Paz, resultado que le permite seguir soñando con una clasificación a los octavos de final, en un partido válido por el Grupo C de Copa Libertadores de América 2018.



Los goles fueron anotados por el lateral Nicolás Romat, a los 11 minutos, y por Javier Toledo, a los 76, para el Decano tucumano, mientras el delantero colombiano Edis Ibargüen, a los 37, había igualado en forma transitoria para el local.





Con el triunfo, Atlético Tucumán, que sumó sus primeros 3 puntos, se puso en mejores condiciones de discutir un pase a los octavos con el Libertad paraguayo (6) y el Peñarol uruguayo (3), los otros sembrados en la llave. Por el contrario, el Tigre paceño complicó su situación.



The Strongest (3 puntos) y el elenco argentino (también 3) volverán a enfrentarse el siguiente miércoles en el reducto del Decano, que encendió las alertas luego de dos derrotas al hilo en el torneo.



Fuente: NA