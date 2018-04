Presentaron aplicación para elaborar un mapa de acoso callejero

Jueves, 19 de abril de 2018

La aplicación permitirá crear un mapa contra la inseguridad y la violencia que las mujeres sufren en la vía pública.





Con el objetivo de establecer los lugares de mayor porcentaje de acoso callejero, la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), delegación Corrientes, presentó este miércoles la aplicación “Mumalapp”.

En el Aula 8 de la Carrera de Comunicación Social, la referente provincial de MuMaLá, Vanesa Uhalde, explicó que se trata de una herramienta colectiva, accesible y fácil en su utilización, que permitirá construir entre todxs un mapa contra este tipo de violencia, con finalidad de visibilizar la problemática y también exigir al Estado políticas públicas que ayuden a frenarla.



En función de un relevamiento previo, realizado en el marco del mes del acoso, Uhalde indicó que en Corrientes, el 100 por ciento de las mujeres encuestadas sufrió acoso callejero, y comprende una franja etaria entre 9 y 70 años.



A lo que agregó: “Con este mapa la idea también es ir detectando las zonas más inseguras en la vía pública para las mujeres y que sirva de herramienta para que de una vez por todas se sancione una ley nacional para frenar el acoso callejero que en Buenos Aires si existe y que es una contravención, pero en el resto del país todavía no existe”.



De esta manera, estableció que esperan que esta aplicación pueda servir para esos momentos en que una se siente sola. “Nosotras queremos transitar por la vía pública sin ningún tipo de restricción, entonces nos parece importante que vayamos desnaturalizando, no existen para nosotros los piropos, no hay una delgada línea entre el piropo y acoso”, aseveró.



“El piropo es una forma de acoso y las mujeres no necesitamos que nos dé su opinión un extraño de cómo estamos vestidas, de qué nos van a hacer si nos agarran o si fueran nuestros maridos”, resaltó Vanesa Uhalde. Y aseguró: “en definitiva buscamos ir tranquilas a la parada del micro, ir tranquilas a trabajar y por eso mismo buscamos desnaturalizar el acoso callejero”.



Los datos quedan registrados en la aplicación, se hace un mapeo con todos los datos y esos son números y lugares que se van a exponer más adelante para hacer hincapié en la ley que buscan que se sancione a nivel nacional.



Julia González, estudiante de la carrera de Comunicación Social y colaboradora de Mumalá, resaltó que la metodología de la aplicación consiste en formar un mapa entre todas las mujeres para frenar el acoso callejero. En la misma se debe tener la aplicación del teléfono activada y poder hacer un breve relato de lo que se le dijo a la mujer en ese momento y la denuncia es de carácter anónimo y busca simplemente identificar los lugares de mayor vulnerabilidad en este sentido.