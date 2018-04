Presentaron oficialmente los “Juegos Correntinos 2018”

Jueves, 19 de abril de 2018

Fue en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, estuvo encabezada por el gobernador Valdés y demás autoridades. Las competencias congregarán a más de 80 mil deportistas y tendrán como objetivo clasificar a los Nacionales Evita.





En el marco de la presentación de las competencias que congregarán a más de 80 mil deportistas, con el objetivo de clasificar a los Nacionales Evita, el mandatario volvió a ratificar el irrestricto apoyo al deporte en todas sus manifestaciones. Y dejó en claro que la práctica sirve para erradicar los malos hábitos y el sedentarismo, siendo una fuerte apuesta para mejorar la calidad de vida de los correntinos.







En un colmado Salón Amarillo, el gobernador Gustavo Valdés encabezó este miércoles, el acto de lanzamiento de los “Juegos Correntinos 2018”, competencia clasificatoria a los Nacionales Evita, que incluye a las 72 comunas, en 48 disciplinas, con la participación de más de 80 mil deportistas, entre jóvenes, adultos mayores y atletas especiales.



Acompañaron al mandatario en la presentación, el ministro de Desarrollo Social, Federico Mouliá, el director nacional de Coordinación de Competencias de la Secretaría de Deportes de la Nación, Gabriel Andreu, el secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, interventores de entes autárquicos, intendentes de localidades del interior, funcionarios y directores de deportes municipales, representantes de las fuerzas de seguridad, deportistas, invitados especiales y público en general.



Valdés: “El deporte es política de estado”



“Es un gusto realizar el lanzamiento de estos Juegos. Para nosotros el deporte es política de estado y vemos que van a participar 80 mil jóvenes, que es un número realmente significativo”, fueron los conceptos iniciales del gobernador Gustavo Valdés, que luego remarcó que “tenemos programas como el Tekové Potí, que apuntan a la inclusión y a las familias a través del deporte”.



Y puso de manifiesto las inversiones en infraestructura a los clubes de toda la provincia, al igual que aportes y ayuda económica a las instituciones deportivas de manera permanente, a través de Lotería Correntina.



Valdés expresó además que ese apoyo también va dirigido en recursos a los clubes profesionales para que puedan estar en la “alta competencia y representen de la mejor manera a nivel nacional a Corrientes”.



En otro tramo de sus palabra, el titular del ejecutivo provincial dijo que el deporte sirve para “erradicar vicios y hábitos en la juventud y porque no en los más grandes, como por ejemplo el sedentarismo” y consideró que es “fundamental la práctica deportiva, como una apuesta a mejorar la calidad de vida y la salud de los correntinos”.



Asimismo, no dudó en afirmar que el deporte sirve además para “cosechar amigos y hacen a la esencia de una sociedad. Es bueno ganar, pero más importante es competir sanamente, sabiendo que se dejó todo detrás de un objetivo”.



Para finalizar, deseó el mayor de los éxitos a todos los que hacen posible que los Juegos Correntinos lleguen a buen puerto y a los deportistas que van a representar de la mejor manera a Corrientes una vez que clasifiquen a los Juegos Nacionales Evita.



Y aprovechó la oportunidad para entregar un presente recordatorio al representante de la Secretaría de Deportes de la Nación, Gabriel Andreu, estrechando lazos de camaradería.



Jorge Terrile



“En un comienzo teníamos la participación de 6 mil atletas en algunos municipios y en pocos deportes, hoy, son más de 80 mil atletas en los 72 municipios con 48 disciplinas deportivas, y con un presupuesto operativo de más de 15 millones de pesos, lo que habla a las claras de su importancia”, afirmó a manera de introducción, el secretario de Deportes, Jorge Terrile.



A la vez que subrayó la “firme decisión del gobernador Gustavo Valdés de apoyar los Juegos Correntinos como política de estado” e hizo una invitación abierta a participar de los Juegos Correntinos a clubes, instituciones deportivas, ONGS y equipos barriales.



Terrile enfatizó que estas competencias son sinónimo de verdadera inclusión a través del deporte, ya que participan desde chicos y jóvenes hasta adultos mayores y se dio tiempo para mencionar que a lo largo de su historial, “Corrientes ha mostrado una muy buena labor en las diferentes ediciones de los Juegos Evita, con medallas y deportistas que se ganaron un lugar en la consideración general”.



Gabriel Andreu



Durante el acto, director nacional de Coordinación de Competencias de la Secretaría de Deportes de la Nación, Gabriel Andreu, transmitió el saludo de Carlos Mac Allister, secretario de Deportes de la Nación, que no puedo estar presente en Corrientes.



Y destacó la participación que los correntinos han tenido a nivel nacional con importantes participaciones que han destacado a la provincia como emblema deportivo.



Asimismo, valoró que en base al apoyo constante que le da la provincia al deporte, “hemos observado un notorio crecimiento de Corrientes en los Juegos Evita, con destacadas figuraciones”.



Y precisó que es importante darle el lugar que se “merecen a los deportistas con discapacidad, que son un verdadero ejemplo de vida, perseverancia y lucha ante la adversidad”.



“El mensaje que queremos dejar desde la Secretaría de Deportes es que los Juegos más importantes son los que se hacen en las provincias, la verdad pasa en cada municipio e intendencias, donde los chicos con discapacidad hacen todo lo posible para llegar a una final nacional”, acotó el funcionario nacional



Carlos Zaracho



En representación de las localidades del interior, se dirigió a los presentes el director de Deportes de Ituzaingó, Carlos Zaracho, quién en primer término ponderó el “esfuerzo de deportistas, profesores, entrenadores, verdaderos formadores de jóvenes que con responsabilidad llevan a cabo su tarea” y sostuvo que los Juegos Correntinos son una de las “mejores ofertas que tenemos para motivar a nuestros jóvenes y mayores y así alejarlos del sedentarismo y los malos hábitos, contribuyendo a la formación integral de las personas”.



Tras instar a seguir trabajando para que el deporte correntino sea “motivo de orgullo y satisfacción en cada competencia que nos toque participar”, Zaracho agradeció al gobierno de la Provincia por el “apoyo incondicional en esta cruzada deportiva y en llevar a Corrientes por el camino del trabajo, la perseverancia y el esfuerzo, como motores para una sociedad mejor”.



Significado y trascendencia de los Juegos Correntinos



Los “Juegos Correntinos 2018” se dan el marco de un programa organizado y dirigido por la Secretaría de Deportes de la Provincia y se trabaja de manera articulada con el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Física, vinculándose con el programa nacional “Juegos Nacionales Evita 2018”.



Están destinados a niños, jóvenes, adultos, de ambos sexos de todos los niveles sociales. También incluyen los deportes adaptados.



La competencia provincial se dividirá en 6 zonas geográficas deportivas, con el propósito de lograr eficiencia en su implementación, designando un coordinador por zona a cargo del desarrollo operativo y la fiscalización de los Juegos en sus diferentes instancias.



Los “Juegos Correntinos 2018” se llevarán a cabo en 5 etapas deportivas: Local, Subzonal, Zonal, Provincial y Nacional, teniendo en cuenta un calendario deportivo de abril a noviembre del año en curso.



La instancia nacional para juveniles convencionales se desarrollará en Mar del Plata del 22 al 27 de octubre. La instancia de Adultos Mayores tendrá como epicentro la ciudad de San Carlos de Bariloche, Rio Negro, del 9 al 13 de noviembre. Y la etapa para Atletas en Deportes Adaptados que se desarrollará en el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires. (C.A.B.A) del 21 al 26 de noviembre.



En cuanto a conformación de las categorías, para este año se reprogramó de la siguiente forma: Juveniles: Sub14, Sub15, Sub16 y Sub17. Adultos mayores: mayores de 60 años. Atletas Adaptados: Sub14, Sub16 y Sub18 según la modalidad y grados de discapacidad.



Deportes 2018



Disciplinas juveniles: Acuatlón, Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Básquet 3 vs 3, Básquet 5 vs 5, Boxeo, Canotaje, Cestoball, Ciclismo, Ciclismo de Montaña, Esgrima, Fútbol 11, Fútbol 7, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Handball, Hockey, Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Lucha Grecorromana, Lucha Libre, Natación Artística, Natación, Optimist, Patín Artístico, Pelota Paleta, Rugby, Taekwondo, Tenis de Mesa, Tiro, Voleibol, Voleibol de Playa.



Disciplinas de Adultos Mayores: Ajedrez, Newcom, Orientación, Paddle, Sapo, Tejo, Tenis de Mesa.



Deportes Adaptados: Atletismo Adaptado, Básquet 3 vs 3 Adaptado, Boccia, Fútbol PC, Goallball, Natación Adaptada, Tenis de Mesa Adaptado.