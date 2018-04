Horóscopo para hoy 18 de abril del 2018 Miércoles, 18 de abril de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries



Encare mejor las responsabilidades y determine nuevas tácticas, ya que lo ayudarán a alcanzar las metas rápidamente.

Amor: Solucione las diferencias que existe con su pareja. Así, mejorará la relación.

Riqueza: Calcule bien las cosas, ya que correrá el riesgo de cometer un error en el logro de ese nuevo proyecto.

Bienestar: Deje de exigirse con dietas mágicas. Si quiere bajar de peso, consulte a un nutricionista.





Tauro





Con la Luna podrá conquistar el mundo gracias a su encanto y su capacidad de armonizar continuamente a los demás.

Amor: Muéstrese más atento a su alma gemela. Ella se lo está pidiendo hace tiempo.

Riqueza: Pronto, el plano laboral le ofrecerá nuevas oportunidades. Ponga impulso para concretarlas.

Bienestar: Iniciará el día con los ánimos decaídos. Busque alguna actividad que le devuelva la sonrisa.



Géminis



Intente probar con la ayuda espiritual. Podrá vivir una experiencia muy enriquecedora que hace tiempo estaba buscando para su vida.

Amor: Eluda la rutina y proponga un cambio en el plano amoroso. Organice su vida.

Riqueza: Propóngase ser más constante en las responsabilidades laborales.

Bienestar: Su salud estará estable, gracias a los cuidados que ha tenido durante este tiempo.





Cáncer



Cuando deba tomar una decisión importante, tome las precauciones necesarias. Si no actúa de forma responsable, podría surgir algún riesgo.

Amor: No gaste energía en peleas que dañan el vínculo amoroso y el sentimiento de ambos.

Riqueza: Seguramente, no ha concretado ese negocio hasta el momento, pero sepa que va encaminado para lograrlo.

Bienestar: Procure disminuir las tensiones y visualice los problemas de manera optimista.





Leo





Busque la forma más adecuada para enfrentar los miedos y culpas que tiene adentro de su alma.

Amor: Comience a liberar sus emociones. Época para conocer nuevas personas.

Riqueza: En días, conseguirá un merecido triunfo en lo laboral, no sea humilde cuando lo reciba.

Bienestar: Abandone la angustia que viene viviendo hace días. Llame a sus amigos y salga.





Virgo<7b>





Hoy, tendrá la necesidad de relacionarse con otros mediante la sensibilidad, el refinamiento y la buena voluntad.

Amor: Hace tiempo su pareja le está pidiendo un poco de libertad, hágalo. No piense que ya no lo quiere.

Riqueza: Transitará una jornada donde habrá mucha tensión con los superiores. Evite entrar en discordia.

Bienestar: Purifique el alma, conéctese con lo natural, sus necesidades y las funciones corporales.





Libra





El éxito se aproxima a usted. Gracias a todos los esfuerzos que realizó será recompensado y reconocido por los demás.

Amor: Después de días, mejorarán las cosas con su enamorado aunque hayan vivido una etapa un tanto conflictiva.

Riqueza: Si bien algunos obstáculos no le permitan progresar, evite quedarse aferrado a ellos.

Bienestar: Inicie el día realizando alguna actividad física para liberar las tensiones y comenzar renovado.





Escorpio





No permita que sus responsabilidades y tareas se vayan acumulando, de lo contrario, la semana le será difícil.

Amor: Si es necesario, dialogue con su pareja. Momento para armonizar la relación.

Riqueza: Cumplirá con todos los objetivos que se hayan postergados y recuperará la confianza.

Bienestar: Realice lo imposible para calmar sus ansiedades, de lo contrario, no podrá estar íntegro en la vida.





Sagitario





Etapa para aprovechar al máximo su audacia e inteligencia, así podrá alcanzar y concretar de una vez los objetivos.

Amor: Transforme algunas de sus conductas, ya que últimamente le traen conflictos en las relaciones afectivas.

Riqueza: Si no se centra en sus responsabilidades, podría cometer algún error en el trabajo.

Bienestar: Esta jornada, será para tomársela con calma. Procure no esforzarse ni físicamente ni mentalmente.





Capriconio





Intente buscar en su interior el equilibrio justo para poder prosperar en la vida. Pruebe con la introspección en soledad.

Amor: Coméntele a su pareja el sueño que tiene de formar o agrandar la familia.

Riqueza: Resguárdese, ya que una persona podría acercarse a usted para retrasar y dificultar el desarrollo de su proyecto.

Bienestar: Noche para disfrutar concurriendo al cine o teatro entre amigos.





Acuario





Procure cambiar el rumbo de los ideales del pasado, esto le ayudará a abrir nuevas perspectivas profesionales para su vida.

Amor: Atravesará una jornada de entrega plena en la sexualidad.

Riqueza: Trate de cuidar su posición en las relaciones laborales ante los superiores.

Bienestar: Período ideal para poner la mente en positivo y hacer volar la imaginación.





Piscis



Esta mañana, se levantará con la necesidad de mostrarse con libertad y de un modo diferente hacia los demás. Trate de no inhibirse.

Amor: Un amigo muy cercano lo hará sentir muy especial. No se niegue y entréguese.

Riqueza: Conserve ese dinero y aguarde un mejor negocio. Entienda que no es momento para invertir.

Bienestar: Tómese el tiempo necesario para realizar cada cosa. Impida caer en el agotamiento.