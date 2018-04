Plan Hídrico: identifican cinco obras prioritarias para evitar inundaciones Miércoles, 18 de abril de 2018 El Intendente capitalino se reunió con el Gobernador y funcionarios provinciales para evaluar las próximas intervenciones en materia de trabajos de desagües. El jefe comunal señaló que tienen en carpeta mejoras en el parque Cambá Cuá, la Ex Vía, la zona de La Olla, la calle Trento y el Canal 5.



Uno de los principales objetivos de la gestión municipal es evitar que la ciudad registre los graves anegamientos e inundaciones que se evidencian ante cada copiosa lluvia que cae sobre la Capital y que genera múltiples inconvenientes a miles de ciudadanos. En el marco de los encuentros que el intendente capitalino Eduardo Tassano mantuvo con funcionarios provinciales y cuyo eje de conversación fue el Plan Hídrico, el jefe comunal destacó que son cinco las prioridades en materia de trabajos para la ciudad: la estación de bombeo del parque Cambá Cuá, el canal de la Ex Vía, los desagües aliviadores de la zona de La Olla y la calle Trento, y el Canal 5 ubicado en las inmediaciones del aeropuerto local.

Asimismo, desde la Comuna señalaron que una de las directrices del Plan Hídrico es la limpieza de desagües pluviales de gran envergadura de la ciudad, trabajo que se encuentra actualmente avanzado en un 15%. Asimismo, el Intendente manifestó que hay unos 20 proyectos de intervenciones que mejorarán las condiciones de escurrimiento del agua, algunas de las cuales están en ejecución y otras que están contempladas en las obras de la autovía que se construye en el tramo capitalino de la Ruta Nacional 12.

Esta semana, el intendente capitalino Eduardo Tassano mantuvo reuniones con el gobernador de la Provincia Gustavo Valdés y con el ministro de Obras Públicas Bernardo Rodríguez y el coordinador de Entes Descentralizados Claudio Polich respectivamente, con quienes analizó el avance del Plan Hídrico municipal que se está desplegando en la actualidad en la ciudad. El jefe comunal destacó que dentro del abanico de intervenciones que se tienen proyectada hay cinco proyectos directores importantes por las zonas donde impactará y los beneficios que generará: se trata de la construcción de una estación de bombeo en el parque Cambá Cuá, la creación de un importante desagüe troncal debajo de la Ex Vía, los canales aliviadores de la zona de La Olla y de la calle Trento, y el Canal 5 de las inmediaciones del aeropuerto local.

“De todos estos lugares, por la cantidad de vecinos tendrían que mirar al canal de La Olla y de Trento porque implica esos barrios con mucha gente que pierde todo cada vez que hay inundaciones”, explicó en diálogo con Radio Sudamericana el intendente Eduardo Tassano.

Asimismo, desde la Municipalidad destacaron la articulación y el contacto permanente con el Gobierno Provincial en la búsqueda de soluciones definitivas al problema de las inundaciones y anegamientos de la ciudad. “El Plan Hídrico consta de dos partes: la de las grandes obras, que está relacionado con los proyectos directores que están próximos a completarse, y las tareas de limpieza y desobstrucción de las redes existentes, que ya se cumplimentaron en un 15% y en las que hemos encontrado desobstrucciones muy importantes, lo cual avala estos trabajos que se están haciendo en toda la ciudad”, manifestó Tassano.

A su vez, el Jefe comunal explicó que el Plan Hídrico global cuenta de unas 20 propuestas “de las cuales una ya se está ejecutando, cuatro vienen con la autovía y ahora se presentaron otras cinco más”.

La Comuna buscará ejecutar las obras más importantes en lo inmediato.