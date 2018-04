Almeyda quedó a un paso de ganar la Champions de la Concacaf Miércoles, 18 de abril de 2018 "No me siento favorito, vamos partido a partido", dijo el entrenador argentino después del 2-1 de la primera final, disputada en Canadá.



Chivas de Guadalajara, con Matías Almeyda en el banco, se impuso 2-1 ante Toronto en la primera final de la Liga de Campeones de la Concacaf, disputada este martes en Canadá. De esta manera, el entrenador argentino quedó a un paso de su quinto título en el equipo mexicano.



Bajo una insistente nevada, apenas dos minutos tardó la visita en ponerse en ventaja, con una conquista de Rodolfo Pizarro. A los 19, sin embargo, el dueño de casa niveló el resultado gracias a un tanto de Jonathan Osorio, ante la pasividad de la defensa mexicana.



El gol decisivo de la primera final llegó a 18 minutos del cierre, a través de Alan Pulido.



El encuentro de vuelta se disputará el miércoles 25, en Guadalajara. Un empate le asegurará la popular "Concachampions" a Chivas.



"No, no me siento favorito todavía. Quedan 90 minutos, el resultado sigue abierto", expresó Almeyda. "Yo voy partido a partido. Desde hace nueve días estamos concentrados (en conseguir el título), pero ahora viene un clásico con Atlas (en el torneo local) y después la otra final", agregó el argentino.





Al ser consultado sobre qué espera para la definición de la serie, aseguró: "Aun si hubiéramos perdido, seguiría pensando que todo está abierto. Ahora ya nos conocemos, para el siguiente partido será diferente".



Almeyda ya tiene una liga, dos copas y una Supercopa en México Este martes quedó muy cerca de su primer título continental.