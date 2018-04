Marchesín reveló por qué no llegó a Boca Miércoles, 18 de abril de 2018 El actual arquero habló de las gestiones xeneizes con Santos Laguna en 2016. También le mandó un mensaje a Sampaoli, ante una posible convocatoria de Franco Armani.



Hace dos años, cuando estaba en el Santos Laguna de México, Agustín Marchesín estuvo muy cerca de sumarse al Boca de Guillermo Barros Schelotto. Hasta llegó hablar con el entrenador que lo sacó campeón en Lanús. Pero el pase del arquero nunca se concretó. Aunque aún hoy todavía no entiende bien qué pasó, hay algo que sí sabe: que se llegó a sentir jugador de Boca, club del que además es hincha.



"Cuando estaba en Santos hice todo lo posible para ir a Boca. Supuestamente se había cerrado el pase, estaba todo definido, pero terminó fichando Agustín Rossi. Hablé con Guillermo y me interesaba. Me llegué a sentir jugador de Boca porque parecía que sí, luego que no, después que sí... Fue rara la negociación", dijo este miércoles en el programa Súper Mitre Deportivo.



Marchesín afirmó que fueron "decisiones que tomó el presidente de Boca", aunque no supo dar precisiones. "No hablé de lo económico ni de contratos, la gente de Santos me decía que ya estaba definido. No sé si se comportaron bien o mal los dirigentes de Boca porque no hablé con ellos", explicó.



El tiempo pasó y su nombre volvió a aparecer por La Boca, ante los recientes resultados del equipo de Guillermo. Sin embargo, esta vez, el arquero del América eligió no ilusionarse. "Estoy en el equipo más grande de México y estoy muy cómodo. Hoy veo muy difícil ir a Boca", remarcó.



"No hay un ofrecimiento ni hablé con los dirigentes de América porque no hubo nada concreto. Lo que menos se habla es de una posibilidad de volver a Argentina", aclaró. Asimismo, confesó que mantiene una "buena relación, de mucho respeto" con Barros Schelotto y que lo felicitó cuando salió campeón, así como el DT lo llamó cuando él ganó el título en México.



Hincha confeso de Boca, Marchesín sí sabe dónde no jugaría: "En River no atajaría, ni lo pensaría, no me saldría, estaría mal. Como tampoco lo haría en Banfield. Todo el mundo sabe que soy hincha de Boca y Lanús me dio todo". Y agregó: “De chico era hincha de Boca lo iba a ver y admiraba a Oscar Córdoba y a Riquelme. Pero una cosa no quita la otra, estoy en el equipo más grande de México, me quedan dos años de contrato y me hablaron de renovar".



A menos de dos meses del Mundial lo que ocupa la cabeza de Marchesín es la lista de preseleccionados que debe entregar Jorge Sampaoli en mayo. Y, ante la reciente reunión del DT con Franco Armani, el arquero se metió de lleno en la pelea por un lugar entre los tres arqueros que irán a Rusia.



"Supongo que el entrenador no se va a dejar llevar por solo un par de partidos buenos. Tiene mucha capacidad y analiza todo. Sampaoli tiene que evaluar arqueros y soy consciente de que tiene una tarea muy difícil. Lo entiendo como entrenador, él quiere lo mejor para todos y eso va a ser lo mejor para mí. Si tengo que estar adentro voy a disfrutar muchísimo y si no apoyaré desde afuera, porque igual me voy a sentir parte del plantel", analizó el arquero que tuvo su oportunidad en el amistoso que la Selección perdió 4-2 con Nigeria en Rusia.





Consultado sobre si esa frase tenía como destinatario a Franco Armani, Marchesín bajó el tono: "Es difícil hablar de un colega. A Franco en los primeros partidos le costó porque River no podía ganar. Con Boca hizo un buen partido y con Racing jugó muy bien. Lo está haciendo muy bien y me han hablado muy bien de él como persona. Pero yo trabajo para estar".





"Un partido no define a un arquero como profesional, ni cuatro tampoco -siguió-. No significa que merezca ser jugador de Selección. Es un proceso, yo estuve en muchos y si se me dio esa posibilidad es porque hice las cosas bien en esos momentos. Estoy haciendo las cosas bien acá para tener la oportunidad y no dejarla pasar. Estuve en los últimos seis partidos de Eliminatorias".



Por último, se refirió a la dura derrota con España, en el último amistoso, del que él no formó parte. "Me tocó jugar contra Nigeria un partido raro y atípico, como fue con España. Son golpes que te sirven para madurar. Nos dio muchas satisfacciones esta Selección, no es fácil ser subcampeón. Tenemos la suerte de tener al mejor del mundo. Me parece increíble que se lo critique a Messi. Lo bueno es que se valoró cuando renunció. Me da gusto por él porque es una excelente persona también". reflexionó.



"En este proceso con Jorge dí el ciento por ciento en los entrenamientos, tirando para adelante, me comporté muy bien como para ahora pelear un lugar. También me ilusiona haber estado en seis partidos de las Eliminatorias. Es una esperanza muy grande para mí", concluyó el arquero que suena en Boca pero que se enfoca en México y en la Selección.