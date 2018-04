Gago se entrenó e ilusiona pero es difícil que juegue el domingo

Miércoles, 18 de abril de 2018

El volante, que está inactivo desde el 5 de octubre, practicó a la par del grupo e hizo trabajos con pelota.





En Boca, la lesión de Wilmar Barrios encontró su contracara en Fernando Gago, que se recupera e ilusiona con su regreso. El volante de Boca, que no juega desde el 5 de octubre, se entrenó este martes a la par de sus compañeros.



“Gago está haciendo fútbol, yo lo vi perfecto en el entrenamiento y sería bueno para el equipo que se reincorpore”, le dijo Horacio Paolini, vicepresidente del club, a Clarín tras ver el entrenamiento en Casa Amarilla.



El dirigente, además, se lamentó porque hay "muchas bajas" en el equipo. "Gago y Benedetto son difíciles de reemplazar, Barrios también", remarcó. En cambio, prefirió no hablar de refuerzos: “No me parece bueno que se hable de nombres cuando todavía no terminó el campeonato".





El 5 de octubre del año pasado Gago se lesionó en el partido entre Argentina y Perú por las Eliminatorias. Se rompió los ligamentos de la rodilla derecha y tuvo que ser operado.



El 6 de marzo, cuando estaba listo para volver, sufrió un desprendimiento de adherencias en los injertos del ligamento operado. Y su recuperación se prolongó hasta ahora, cuando volvió a entrenarse a la par del grupo.



Con una nueva alta médica, la intención es incluir a Gago esta semana en un ensayo de fútbol informal. ¿Hay chances reales de que esté el domingo, a las 20, contra Newell's? El cuerpo técnico cree que son pocas: la falta de roce en el juego hacen de su retorno un gran signo de interrogación.



En cambio, en el futbolista, además de un deseo de regreso, existe un pensamiento: si hay un momento para arriesgarlo todo es este. El que seguro estará en La Plata será Carlos Tevez, quien se recuperó de la molestia y podrá jugar.