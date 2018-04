Internaron al ex presidente de River por un "brote psicótico" Martes, 17 de abril de 2018 José María Aguilar está en una clínica porteña, y en su entorno aseguran que ya está "sedado y en recuperación".



El ex presidente de River, José María Aguilar (57 años), se encuentra internado en una clínica porteña tras haber sufrido un "brote psicótico", según reveló el programa "No todo pasa", de TyC Sports.



Según un parte médico de la clínica perteneciente a Swiss Medical (la obra social de Aguilar), que se filtró en redes sociales y grupos de WhatsApp, el ex dirigente ingresó al centro de salud el jueves pasado al mediodía por "un problema de adicciones" y con un "brote violento". Hoy se encuentra "sedado y en recuperación", según manifiestan en su entorno.



Aguilar estuvo al frente del club de Núñez como presidente durante dos mandatos consecutivos, desde 2001 hasta 2009. En su primera gestión sumó tres torneos locales y en su segundo período, el Clausura 2008. Al torneo siguiente el equipo "Millonario" salió último. River terminó yéndose al descenso en junio de 2011 debido al promedio, aunque durante la gestión de Daniel Passarella.



Además, ahora la Justicia investiga casos de abusos a menores ocurridos entre 2004 y 2011 que involucra a la presidencia de Aguilar y también a la de Passarella. Aunque las apariciones públicas de Aguilar fueron muy escasas a partir del del descenso de River, en los últimos meses reapareció en las redes sociales reivindicando su gestión y preparando un libro con "su verdad" motorizado por una importante editorial.





En el 2001 había ganado la votación en el club con el 55% de los votos, imponiéndose a la fórmula encabezada por Hugo Santilli (40%), tras la participación de 8601 socios. En diciembre del 2005 se presentó nuevamente y fue reelecto con el 51% contra el 17% de la lista de Alfredo Davicce.





En 2011 ejerció un cargo como "miembro de la Comisión Organizadora del Mundial de Clubes" en la FIFA, tras una gestión del fallecido Julio Humberto Grondona. Retomó su actividad como abogado, vive en Villa Urquiza en una casa de su familia, se divorció y lucía un drástico cambio físico tras adelgazar más de 40 kilos (llegó a pesar 130 kg). "No quiero que se me involucre más con River. Fue una etapa de mi vida que pertenece al pasado. Le di todo lo que tuve", repitió Aguilar en los días de sombra.