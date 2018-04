Orion sería duramente sancionado en Chile por un insulto racista

Martes, 17 de abril de 2018

El arquero le habría dicho "mono" a Jean Beausejour durante el clásico que Colo Colo le ganó a Universidad de Chile, el domingo.





El flamígero clásico que Universidad de Chile le ganó 3 a 1 el domingo a Colo Colo y que no solo ofreció goles, sino también expulsiones, discusiones y golpes para todos los gustos, no termina de apagarse con el transcurso de las horas. Ahora quien está en el centro de la discusión es Agustín Orion.





El arquero argentino de Colo Colo fue acusado de haber insultado al experimentado mediocampista rival Jean Beausejour, uno de los tres hombres a los que el árbitro Roberto Tovar mostró la tarjeta roja (también la vieron Lorenzo Reyes y Óscar Opazo).



El debut de Orion estuvo lejos de lo que él había soñado (Captura TV).

Orion en el arco de Colo Colo. Sería suspendido hasta por 10 partidos por un insulto xenófobo.



La agresión del guardavalla al ex jugador del seleccionado chileno tendría un agravante: Orion le habría dicho “andate, mono” luego de que Beausejour fuera expulsado, según se puede apreciar en un video de la televisión chilena.





Si bien el informe de Tovar no consignó esa situación, la prensa chilena asegura que el Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) está analizando una posible sanción de oficio para el ex arquero de San Lorenzo, Estudiantes, Boca y Racing.



El Código de Penalidades y Procedimiento de la ANFP prevé una pena de entre 5 y 10 partidos para el futbolista responsable de “humillar, discriminar o ultrajar a otras personas de forma que suponga un atentado a la dignidad humana, por razón de raza, color, idioma, religión, u origen étnico, o adoptar de alguna otra manera una conducta racista y/o que denigre al ser humano”. Además, a Colo Colo, dirigido por el argentino Pablo Guede, le podría corresponder un descuento de tres puntos por el hecho.



Al ser consultado por el supuesto insulto de su rival, Beausejour evitó dar detalles. “A veces se generan discusiones de harto calibre, pero nunca voy a filtrar algo por más ofensivo que sea, es lo único que nos va quedando como futbolistas, con tanta exposición”, remarcó.





“Siendo sincero, es responsabilidad de otros denunciarlo. Uno entiende el morbo que genera esto, pero tengo mucho respeto por lo que pasa en la cancha. La rivalidad está, pero incluso así respeto al rival”, añadió el mediocampista, quien dejó en manos de la dirigencia de su club un posible reclamo.



Por lo pronto, Beausejour tiene garantizada una suspensión debido a su expulsión, aunque al menos el árbitro Tobar no consignó en su informe la pelea posterior con Mauricio Pinilla, su compañero de equipo, con quien intercambió pechazos y cabezazos.





Después del partido, Beausejour se mostró avergonzado por su reacción y hasta ofreció a la dirigencia del club la posibilidad de rescindir su contrato.



“Justifico el alto nivel de rechazo de los hinchas, lo acepto y me hago cargo. Tanto me hago cargo que le he pedido a la dirigencia que revisemos mi contrato y que, si es necesario, se le ponga término. No tengo problema en dar un paso al costado con costo económico cero para el club”, afirmó.