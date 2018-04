Los secretos de Guardiola para hacer campeón al City Martes, 17 de abril de 2018 Dieta, no a la concentración, inglés obligatorio y la familia como soporte emocional.

El fútbol inglés se rinde al Manchester City y a su hacedor, Pep Guardiola, reverenciado en todos los medios, por los hinchas y los propios jugadores. “Ojalá hubiera tenido a Pep de entrenador a mis 18 años” dijo el capitán Vicent Kompany tras la consagración del equipo en la Premier. El título es la consecuencia de dos años de trabajo con el peso de una temporada en blanco y la categórica eliminación de la Champions. Ha sido el precio a pagar por esta vuelta olímpica.



Guardiola no inventó nada nuevo en Manchester. Llegó allí en julio de 2016 con la garantía de que Txiki Beguiristain y Ferrán Soriano, dos viejos socios de la época del Barcelona, manejaban el club del Abu Dhabi United Company. Desembarcó con su cuerpo técnico de siempre: el ex waterpolista olímpico Manel Estiarte, el ayudante y ex futbolista Mikel Arteta y el preparador físico Lorenzo Buenaventura. El grupo lo completan Domenec Torrent, Xabier Mancisidor, Brian Kidd y José Cabello. No bien pisó la City Football Academy, el pedio de 33 hectáreas a 200 metros del Etihad inaugurado cuando el técnico era Manuel Pellegrini, el catalán repitió su fórmula empleada en el Bayern Munich y espléndidamente narrada en Herr Pep, el libro de Martin Perarnau.



Dieta especializada, adiós a las gaseosas, búsqueda de la socialización para unir al grupo y la suma de los familiares en la previa y en la cena posterior de los partidos, al menos cuando el equipo es local. Gran parte de ellos volvió a hacerlo en el City, según contó el Daily Mail.





Algunos jugadores tienen chef propio, como Gundoghan, Walker y el belga De Bruyne pero Guardiola llevó a Silvia Tremoleda para cuidar la alimentación de los jugadores, una de los obsesiones del técnico. Reitera el rito de la cena compartida entre los futbolistas, sus familiares y el cuerpo técnico. Guardiola come pescado, ensaladas y espaciadamente carnes asadas.



Si la mesa compartida le sirve para unir al grupo, la lengua no es menor. Nicolás Otamendi y el español Laporte (llegado este año) estudian inglés, el idioma en el que se debe hablar en el vestuario. Guardiola evita que se formen grupos según la lengua de cada uno.



El técnico no es partidario de las concentraciones y prefiere que sus hombres pasen las noches previas a los partidos en sus casas. Es mano blanda para otorgar permisos especiales de ausencias o de llegadas tarde. No necesita el látigo, le responden porque construyó la relación técnico-plantel desde el respeto personal y el compromiso profesional. No hubo un solo caso de entredicho en dos temporadas. Incluso, promueve acciones en conjunto: hizo torneos de paitnball y llevó a los jugadores al cine a ver La La Land, por ejemplo.





El vestuario es un templo. Ni bien pisó los camarines del Etihad ordenó una reforma: hizo borrar la forma tradicional de rectángulo por un espacio circular que permitiera a todos estar al mismo nivel y que pudieran interactuar mejor.



El nuevo vestuario tiene la inscripción del poema “This is the Place”, de Tony Walsh. Dice: “Algunos nacimos aquí y otros llegamos hasta aquí, pero todos lo llamamos hogar”. Es un homenaje a las víctimas del atentado terrorista del 22 de mayo de 2017 en el Manchester Arena durante el concierto de Ariana Grande. En el vestuario suena Liam Gallagher. El cantante de Oasis es fanático citizen.





También reformó el acceso a la cancha: eliminaron paredes y pusieron una estructura transparente. Guardiola quiere los hinchas estén lo más cerca posible del equipo. Pep es estricto con el césped: debe tener una altura de 19 milímetros de mínimo hasta 23. En la Academy, trazó carriles para desarrollar elaboraciones sectoriales. Y gastó 529 millones de euros en fichajes. Con su método ganó el título 23 de las 41 competiciones en las que participó.