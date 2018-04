Horóscopo para hoy 17 de abril del 2018 Martes, 17 de abril de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries



Momento justo para cambiar la forma a su vida. Intente explorar lo desconocido y encontrará el sentido a su existencia.

Amor: Almuerce con ese amigo que hace tiempo no ve y cuéntele los problemas que tiene.

Riqueza: Con el tiempo, las transacciones monetarias irán mejorando como usted esperaba, relájese.

Bienestar: En caso de que salga, le será recomendable que coma sano y no beba alcohol en exceso.





Tauro





No es momento para sentirse frustrado y triste en su vida. Intente buscar lo positivo de cada situación que haya transitado.

Amor: Llegará a un acuerdo con su alma gemela después de haber discutido por ese tema conyugal.

Riqueza: Si se encuentra endeudado, no desespere. Pronto encontrará un negocio que le genere ganancias rápidas.

Bienestar: Sostenga la fe en su intuición y guíese por ella. Alguien le quedará agradecido.

Géminis





Será una jornada donde tendrá que poner toda su atención a las cosas que no le interesan pero que realmente son importantes para su vida.

Amor: No le mienta a su pareja, ya que podría resultarle peligroso para la relación.

Riqueza: Entienda que la tenacidad es su aliado más fuerte en su profesión. Póngala en práctica.

Bienestar: Anímese a salir a correr o anótese en un gimnasio, en días se sentirá mejor.





Cáncer





Sostenga sus impulsos y pronto verá los buenos resultados. La intuición que lo caracteriza lo guiará a la hora de tomar decisiones importantes.

Amor: Brinde cariño sin esperar nada a cambio. Pronto se lo devolverán de forma espontánea.

Riqueza: Piense bien a la hora de tomar ciertas decisiones importantes a nivel profesional.

Bienestar: Si pretende rendir al máximo por las mañanas, no se olvide de desayunar correctamente.





Leo





Vivirá una nueva etapa, donde podrá llevar a cabo de forma exitosa los planes que tiene en mente hace tiempo.

Amor: Sea más divertido y déjese llevar por el amor. Cambie su seriedad por alegrías.

Riqueza: Dentro de lo profesional, trate de no cambiar la meta que se propuso y concrete sus ideales.

Bienestar: Tome precaución cuando realiza deportes, ya que podría sufrir alguna dolencia.





Virgo





Decídase a abandonar las malas experiencias pasadas y pensar en transitar una vida diferente, sin miedos y rencores.

Amor: Oiga la opinión de su enamorado, ya que es esencial para ese problema que lo está persiguiendo.

Riqueza: Resguárdese de los compañeros envidiosos, ya que podrían perjudicarlo en su jornada laboral.

Bienestar: Ponga atención a cierta fatiga. Dormir será esencial para recuperar su vitalidad.





Libra





Si hay personas que lo estorban, trate de distanciarse. Procure buscar la felicidad y la satisfacción en lo que hace.

Amor: Hoy sus celos le quitarán la compostura para enfrentar un diálogo racional con su pareja.

Riqueza: Ponga orden en su espacio laboral. Transmita las consignas de forma clara y precisa.

Bienestar: Sepa que comiendo con moderación y respetando los horarios, se mantendrá en forma.





Escorpio





Deberá saber que lo primordial para alcanzar sus objetivos, será estar siempre seguro de los deseos que tiene.

Amor: Si pretende que su alma gemela esté contenta con usted, procure demostrarle el amor que siente.

Riqueza: Procure destinar unas horas del día a revisar las cuentas de la economía familiar.

Bienestar: Incorporando la pasión en todo lo que haga, podrá conseguir todo lo que desea.





Sagitario





Durante esta jornada, se le presentará una situación y deberá buscar la solución a un conflicto. Trate de no involucrarse.

Amor: Respete los tiempos. No presione a su pareja a tomar definiciones apresuradas.

Riqueza: Deje que los negocios sigan el curso que están teniendo y verá que llegará a su objetivo.

Bienestar: Cuando aprenda a controlar los nervios, podrá encontrar la solución a sus problemas.





Capricornio





Podrá vivir una jornada realmente buena y satisfactoria, siempre y cuando empiece a ver el lado positivo a las cosas.

Amor: Pasará una tarde tranquila en el hogar junto a su pareja e hijos.

Riqueza: Hágase respetar e incorpore nuevas pautas laborales, así podrá construir bases sólidas en los negocios.

Bienestar: Sea consciente de sus limitaciones. Acomode los deportes al estado de su organismo.





Acuario





Cuando le surja algún problema, evite analizarlo tanto. Busque soluciones rápidas y aplíquelas de inmediato, de lo contrario, todo podría complicarse.

Amor: Su pareja se sentirá feliz con su nueva actitud, ya que los astros manifestarán toda su pasión y sensualidad.

Riqueza: Sea más positivo y verá que los negocios que desea se concretarán.

Bienestar: Arriésguese a un cambio de imagen, empiece por un peinado o vestimenta.





Piscis





Vaya detrás del objetivo que más le interese. Durante esta jornada, obtendrá la energía necesaria para poder emprender lo que siempre quiso.

Amor: No ofenda a su pareja con frases burlonas, después le será difícil remediar la situación.

Riqueza: Deje de hacer gastos inútiles por más que sean pequeños, ya que los ahorros podrían estar en peligro.

Bienestar: Si no aliviana las tensiones, podría transitar un día con dolores de cabeza.