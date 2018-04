Vélez y San Lorenzo empataron un encuentro vibrante y descendió Chacarita

Martes, 17 de abril de 2018

Fue 2 a 2 en Liniers con goles de Zárate y Vargas para el local. Barrios y Reniero hicieron los del Ciclón. El empata condenó al Funebrero.





Vélez y San Lorenzo protagonizaron un encuentro vibrante con cambio de líder en el resultado, en el que ambos buscaban los tres puntos con distintas ambiciones. El Ciclón ​los necesitaba para afianzar sus chances de clasificación a la Copa Libertadores 2019 y acercarse al puntero Boca (quedó a 7), pero debió conformarse con el punto. En tanto, el local dejó de pensar en el descenso (al menos por esta temporada) y condenó a Chacarita con el empate, aunque debe seguir engordando su promedio.



La rivalidad siempre hace de Vélez-San Lorenzo un atractivo encuentro, al que esta vez ambos llegaron con distintas urgencias pero con el misma prioridad: sumar. Y así se vio en los primeros minutos, con un choque entretenido en el que ambos llegaron a los arcos con peligro.



En los primeros minutos se vieron claras las intenciones de ambos. Uno, Vélez, como dominador. Otro, San Lorenzo, como el que apostaba a aguantar y complicar de contra en velocidad. Así llegó primero con un desborde de Barrios por izquierda en el que centró para la aparición de Gudiño, pero Francisco Ortega cerró rápido cuando lo encimó. Los jugadores del Ciclón reclamaron mano del defensor, pero pareció que no fue. Vélez tuvo la suya con un cabezazo dentro del área chica visitante.



Después de los primeros 10', el equipo del Pampa Biaggio pudo adelantarse en el partido, pero Vélez era más punzante. Y así se encontró con el primero gracias a un "jugadón" de Matías Vargas. El juvenil aguantó a Paulo Díaz y después se llevó la pelota para encontrar el mejor para para la diagonal de Zárate que de primera metió un zurdazo para el 1 a 0. Un golazo con el que terminó





En el complemento San Lorenzo salió con todo y en los primeros quince hizo méritos para lograr el empate, pero tuvo mala suerte y los palos y César Rigamonti se lo negaron. Primero a los cinco, con una media vuelta de Blandi que encontró al arquero bien parado.



Después fue Marcos Senesi el que comandó una jugada rápida con un pase preciso para Gabriel Gudiño, que reventó el travesaño con un cabezazo y en el rebote Rubén Botta enganchó la pelota de volea y pasó muy cerca del palo. Minutos después Barrios se encontró con la redonda frente al arco y no dudó: le pegó desde lejos y dio en el palo.



Pero cuando parecía que había pasado el envión inicial y Vélez volvía a acomodarse, a los 24' un error de su arquero le costó caro. Blandi aguantó la marca y cedió para la subida de Botta por la izquierda, que metió un centro en el que Santiago Cáseres no llegó a cerrar y Rigamonti calculó mal. La pelota picó y le quedó al Perrito por detrás que la empujó en la raya.





El empuje que le dio el empate -y los cambios- hizo que San Lorenzo pase al frente a los 34'. Alexis Castro tocó para Nicolás Reniero, quien con una media vuelta venció la resistencia de Rigamonti. Premio a la insistencia de los de Biaggio.







Y después del buen primer tiempo que había mostrado Vélez parecía que se iba sin nada por una segunda mitad muy mala. Pero el fútbol tiene la. Cuando se iba el encuentro, Nicolás Delgadillo desbordó por la derecha hasta el fondo y metió un centro rasante para la aparición de Matías Vargas, quien de primera venció a Navarro. Hubo un buen gesto de Salinas que aguantó su marca y dejó servido el remate a su compañero.