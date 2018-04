Gianluigi Buffon, el nombre que ilusiona a Boca

Lunes, 16 de abril de 2018

Daniel Angelici tiene en carpeta al arquero de Juventus y además piensa en reforzar la última línea con un zaguero internacional de prestigio.





La carrera de Gianluigi Buffon está inevitablemente cerca del final. A los 40 años, viene de sufrir dos golpazos: el primero con la Selección italiana, con la que no podrá disputar el Mundial de Rusia; el último, reciente, por la eliminación de la Champions frente al Real Madrid en un partido envuelto en las polémicas. ¿Y si en ese final del camino aparece sorpresivamente en Argentina?



La idea apareció en los últimos días, cuando los dirigentes de Boca empezaron a barajar posibles reemplazos de Agustín Rossi para la fase final de la Libertadores. El concepto era el de encontrar algún nombre claramente superador al del actual 1: si no lo hubiera, se quedarían con él.



Una de las posibilidades era la de Agustín Marchesín, actualmente en México. Pero de golpe a alguien se le ocurrió la chance de hacer un intento por Buffon.



Daniel Angelici conoce personalmente al arquero de Juventus, con quien compartió alguna cena en Turín junto a Carlos Tevez. En esos encuentros, alguna vez se deslizó la chance de que Gigi cruzara el Atlántico para llegar a Boca. Claro que esto fue en un marco de total informalidad.





El presidente de Boca sabe que el "no" ya lo tiene y en los próximos días buscará sacarse las dudas para saber si el club puede hacer una incorporación que tendría repercusión mundial.



La dirigencia también tiene interés en reforzar la última línea y para eso pensó en los uruguayos Diego Godín y Sebastián Coates. El primero es muy difícil porque gana cerca de 5 millones de dólares en mano en el Atlético de Madrid, así que seguramente los cañones apunten hacia el actual zaguero del Sporting de Lisboa.



Un detalle reglamentario no se puede ignorar: para poder incorporar a un extranjero Boca deberá liberar un cupo. En ese caso, el primero en la lista de prescindibles sería el colombiano Sebastián Pérez, que por ahora está lejos del radar de Guillermo.