Rumores de separación entre Celeste Cid y Michel Noher Lunes, 16 de abril de 2018 Los actores ya no se muestran juntos y fuentes cercanas a ellos aseguran que transitan una crisis. Los detalles.



¿Celeste Cid (34) y Michel Noher (35) están en crisis? Así lo demuestra un gesto en las redes sociales (muy habitual en la farándula).



La pareja dejó de seguirse en Instagram y ya no realizan publicaciones en donde se los ve juntos.



El 14 de abril, además, el actor contó que había cumplido 35 años, y ella no sólo que no le dedicó ningún posteo sino que ni siquiera le comentó la foto ni le puso un like.





Además, el padre de Michel, Jean Pierre Noher subió una foto a esa misma red social del festejo familiar y la actriz brilla por su ausencia.





La última publicación del actor en Instagram junto a Cid fue una foto de una campaña que hicieron juntos para la marca de ropa de la actriz. "Ella... ???? Qué lindo compartir este crecer a tu lado. Feliz viaje alrededor sol @mcelestia ???? Te todo ??", le dijo. En ese mismo periodo, Cid también mostró una imagen de un viaje juntos a la Patagonia.



Según Lanacion.com, fuentes cercanas a la ¿ex? pareja aseguraron que estarían en crisis desde hace un tiempo por desacuerdos en las formas de ser de cada uno.



Cid y Noher sorprendieron con su romance, que mantuvieron un tiempo en secreto. Y al poco tiempo revelaron que serían padres. En octubre de 2016 nació Antón.