Horóscopo para hoy 16 de abril del 2018 Lunes, 16 de abril de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy





Aries



Sepa que no es momento de cambios. Tenga una actitud reflexiva y prudente, de lo contario, podría cometer una grave equivocación.

Amor: Verá situaciones confusas en el plano afectivo. Pida las explicaciones necesarias con calma.

Riqueza: Al fin el terreno laboral se afianza. Trate de organizar sus tareas y tenerlas al día.

Bienestar: Su sistema nervioso esta sobrecargado, este atento a las señales que le da su organismo.





Tauro





Si últimamente siente que las personas que lo rodean se alejan de usted, trate de recapacitar y pensar si hizo algo malo.

Amor: Sepa que la intimidad con su pareja crecerá. Su imaginación lo hará volar y recordar viejas épocas.

Riqueza: No exaspere, ya que podría sentirse presionado por algunos temas financieros.

Bienestar: Ya que le han indicado una tratamiento para adelgazar, sea constante y no busque excusas para no cumplirlo.



Géminis





La malas energías conspirarán en contra de sus logros. Momento de planificar sus metas y tratar de cumplirlas de una manera ordenada.

Amor: Si su deseo es comenzar una relación que sea eterna, evite entregar su afecto a quien no lo merece.

Riqueza: Teniendo precisión y eficacia en el trabajo, resolverá los temas monetarios pendientes.

Bienestar: El cansancio y el agotamiento mental, le harán que se replantee su actividad laboral.





Cáncer





Será una jornada donde no podrá manifestar la creatividad y eso podría llegar a enfadarlo. No reniegue.

Amor: Tenga cuidado con sus palabras. No ofenda la susceptibilidad de su pareja.

Riqueza: Junto a su socio, pongan al día los tramites y pagos atrasados.

Bienestar: En este día, evite los desgastes nerviosos innecesarios y no discuta por situaciones inútiles.





Leo





Evite los pensamientos negativos que le surgirán en su cabeza o se deprimirá demasiado. Si no puede, busque ayuda profesional.

Amor: Encontrará la felicidad junto a la persona que ama. Valórela como ella se lo merece y demuéstreselo.

Riqueza: Hoy, tendrá que tomar una decisión muy importante para sus finanzas. No actúe impulsivamente.

Bienestar: Ese encuentro con antiguos compañeros, le proporcionará una gran alegría.





Virgo





Decida por si mismo y no preste atención a los juicios ajenos. Sepa que si retrasa demasiado sus planes, no podrá llevarlos a cabo.

Amor: Sepa que buscar el amor en el trabajo podría tener conflictos con sus superiores.

Riqueza: Propóngase metas posibles y trate de no sobrepasarse con los gastos.

Bienestar: No se sobrecargue con demasiadas actividades, principalmente en su tarde libre.





Libra





Será una jornada muy agitada, donde tendrá que hacer mil cosas a la vez. Trate de organizarse con los tiempos.

Amor: Desfrute del amor sin estar tan pendiente de si será una relación para toda la vida.

Riqueza: Diagrame su presupuesto. El desorden y los gastos innecesarios deben quedar en el olvido.

Bienestar: Dedique tiempo a las tareas hogareñas. Lo disfrutará junto a su familia.





Escorpio





Período óptimo para hacer realidad ese proyecto profesional que hace tantos años viene soñando.

Amor: Trate de dar mensajes claros a su pareja o su situación amorosa mejorará.

Riqueza: Ingresará dinero inesperadamente en su capital, esto lo motivará a realizar compras. No se exceda.

Bienestar: Teniendo la Luna en oposición, podrá cometer excesos que atente contra su salud física como emocional.





Sagitario





Hoy, le darán un consejo que lo beneficiará para su futuro. Pero su exceso de orgullo, no le permitirá aceptar las criticas.

Amor: Tenga fundamentos antes de hacerle reclamos a la persona que ama a causa de sus celos.

Riqueza: Los negocios que ofrecen ganancias rápidas podrían perjudicarlo, cuide sus finanzas y no arriesgue su capital.

Bienestar: Si quiere retomar alguna actividad artística, no dude en hacerlo, hoy es el momento.





Capricornio





Esplendida jornada para realizar tareas en grupo. Su experiencia e inteligencia se destacarán en su entorno.

Amor: Si quiere avanzar en el amor, deberá cambiar algunas de sus actitudes hacia la pareja.

Riqueza: Evite invertir la totalidad de sus ahorros en ese proyecto inconcluso, hágalo de a poco.

Bienestar: Ponga atención a sus inquietudes. Una terapia psicológica podría ser de gran ayuda.





Acuario





Con confianza podrá esquivar las dificultades sin demasiado esfuerzo. Siga encarando las cosas que se propuso de ese modo.

Amor: Los conflictos amorosos continuarán. Tal vez sea la hora de reflexionar si esa relación le es grata para su vida.

Riqueza: Un nuevo proyecto llega de la mano de alguien no confiable. Rechácelo si quiere evitar problemas.

Bienestar: En caso que su rutina lo asfixie, no dude en tomarse un respiro y organice una salida.





Piscis



Este precavido en estos días, ya que una persona externa a su vida podría alejarlo de sus objetivos más soñados.

Amor: Cambie la postura que tiene y que le impide comunicarse correctamente con su pareja.

Riqueza: Pronto recibirá noticias favorables acerca de ese proyecto que tanto le interesa.

Bienestar: No se deje llevar por las provocaciones de terceros, intente mantener la calma.