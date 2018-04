El Papa Francisco reclamó una acción común por la paz en Siria Domingo, 15 de abril de 2018 Aseguró estar "profundamente perturbado" por la actual situación mundial. "Los cristianos no pueden limitarse a mirar lo que está pasando", dijo el pontífice.



El papa Francisco reclamó este domingo una "acción común por la paz en Siria" y se mostró "profundamente perturbado" por la situación actual mundial y la escalada de violencia.



"Estoy profundamente perturbado por la actual situación mundial, en la que, a pesar de los instrumentos a disposición de la comunidad internacional, no se llega a concordar una acción común por la paz en Siria y otras regiones del mundo", se lamentó.



"Mientras rezo por la paz, e invito a todas las personas de buena voluntad a continuar haciendo lo mismo, llamo nuevamente a todos los responsables políticos para que prevalgan la justicia y la paz", afirmó al rezar la oración del Regina Coeli frente a miles de fieles en Plaza San Pedro.



El sábado,, Francisco ya se había mostrado "preocupado por Siria" en una conversación que tuvo este sábado con el patriarca ortodoxo de Moscú, Cirilo, en la que ambos religiosos hablaron de "frenar la guerra" en el país asiático luego del bombardeo de Estados Unidos, Francia y Reino Unido que no tuvo aval de Naciones Unidas.



"Tuvimos una conversación con el papa Francisco en la que compartimos las mismas preocupaciones por la situación en Siria", aseguró Cirilo en declaraciones a la agencia rusa Tass. Luego el vocero papal Greg Burke le confirmó a Télam la llamada.



"Fue un diálogo significativo por la paz. Hablamos también de cómo los cristianos deberían influenciar el curso de los eventos con el fin de hacer cesar la violencia, frenar la guerra, evitando todavía más víctimas" revelo el líder de la más grande de las Iglesias ortodoxas del mundo tras la comunicación con el papa.



"Lo hicimos porque los cristianos no pueden estar a un lado, limitándose solo a mirar lo que está pasando en Siria", aseguró el principal líder religioso de Rusia y aliado de Vladimir Putin.



En la noche del viernes al sábado, las potencias atlánticas bombardearon Siria en respuesta a un supuesto ataque con armas químicas en la ciudad de Duma la semana pasada.