Empresarios piden volver a analizar el costo del boleto

Domingo, 15 de abril de 2018

Argumentando quita de subsidios, empresas de colectivos urbanos solicitaron una reunión para estudiar otro posible aumento.

Esto se da en el intervalo de dos incrementos, que terminará de elevar el pasaje a $11 en mayo. El Intendente no descartó otra actualización tarifaria.



Empresarios de transporte realizaron un pedido para que el Simu (Sistema Integrado de Movilidad Urbana), órgano que regula el servicio de colectivos, vuelva a reunirse para analizar el precio del boleto. Argumentan que la quita de subsidios al sector que se dio desde el Gobierno nacional afecta la actividad y por ello creen necesaria una nueva discusión.

El pedido empresarial se da en el medio de dos incrementos de boleto, aprobados por el Concejo Deliberante a comienzos de febrero, que llevó el precio de $7,68 a $9,50 y que estipula un nuevo ajuste en mayo, llegando a $11. Si bien no se dieron precisiones sobre la tarifa que propondrían las empresas, la iniciativa apunta a discutir nuevamente un valor mayor.

Consultado sobre esta situación, el intendente Eduardo Tassano no descartó la posibilidad de que el Simu (que cuenta con representantes de varios sectores) vuelva a reunirse para discutir el tema. En este sentido, el jefe comunal expresó en declaraciones radiales que “ha habido una quita de los subsidios a nivel nacional al gasoil, que afecta a las empresas de transporte y esto sumado al incremento salarial de los trabajadores, se ha hecho un combo que ha desfasado los números”.

Asimismo, Tassano dijo que “por el momento no se descarta la posibilidad de otra actualización”, y agregó: “No digo que vaya a haber, pero lo vamos a estudiar, es un problema real que tenemos que atender”.

De esta manera, se esperan definiciones del Municipio, que comenzaría por convocar una reunión del Simu, para luego discutir nuevamente un aumento en el precio del boleto, que deberá, en caso de ser propuesto formalmente, ser aprobado por el Concejo Deliberante.