Horóscopo para hoy 13 de abril del 2018 Viernes, 13 de abril de 2018



Aries



Avance paso a paso, de esta forma, le irá mejor. Manéjese con prudencia y no intente acelerar las cosas más de lo debido.

Amor: Ponga atención en su alma gemela. Cumpla sus deseos y ambos se sentirán a gusto.

Riqueza: Dificultades en sus finanzas. Deje de lado las dudas y actúe siguiendo sus pálpitos.

Bienestar: Su cervical le está pidiendo a gritos una sesión de masajes. No se haga el distraído.





Tauro





Posiblemente se le presentarán decisiones que no se deban tomar en un día. Ármese de paciencia y no de un sí apresurado.

Amor: Apele a su mejor sonrisa para poder enfrentar las provocaciones de su enamorado.

Riqueza: Ponga en práctica ese proyecto interesante. De inicio a esa nueva etapa profesional.

Bienestar: Incorpore más agua a su cuerpo y consuma alimentos frescos.



Géminis





Trate de modificar los puntos oscuros de su personalidad. Le será muy constructivo para su vida.

Amor: Evite pensar solo en lo que a usted le interesa, sino también en lo que satisface a su pareja.

Riqueza: Cierre su billetera, de lo contrario, gastará más dinero de lo que tenía pensado.

Bienestar: Practique actividades que lo gratifiquen. Comparta este día con amigos y familiares.





Cáncer





No permita que su egocentrismo genere un clima hostil con su entorno. Aplique la humildad que lo ayudará a relacionarse mejor.

Amor: La comunicación le permitirá comprender las necesidades de su pareja. Aplíquela.

Riqueza: Obvie las decisiones en el terreno de las finanzas, ya que las condiciones no se presentan completamente claras.

Bienestar: Comer poco no es cuidarse con la comida. Aprenda a alimentarse saludablemente.





Leo





Recuperará la confianza en sus semejantes. Con esta nueva actitud todo lo que emprenda será posible sin tantos inconvenientes.

Amor: Trate de reforzar las relaciones afectivas y sociales que tiene olvidadas.

Riqueza: Esté atento a la dirección que toma ese nuevo proyecto que se está perfilando en su interior.

Bienestar: Tómese con calma las responsabilidades y trate de descansar más por las noches.





Virgo





Su vivacidad estará a la orden del día. Aprovéchela en esos asuntos importantes que deba afrontar.

Amor: Trate de conservar su equilibrio emocional. Su enamorado intentará herirlo verbalmente.

Riqueza: Realice un presupuesto para manejar su economía, así no tendrá que arrepentirse.

Bienestar: Hallará la tranquilidad, contáctese con lecturas y encuentros de índole espiritual.





Libra





Trate de no sentirse mal por algún comentario negativo contra su persona. Evite estar tan pendiente todo el tiempo de lo que dicen de usted.

Amor: La pasión y el amor se harán presentes en su vínculo amoroso. Aprovéchelos.

Riqueza: Aguarde a tiempos mejores. No será optimo plantearse negocios nuevos.

Bienestar: Excelente momento para analizar la posibilidad de iniciar una dieta depurativa.





Escorpio





Tal vez, se sentirá insatisfecho y frustrado. Por la tarde, estará mejor y encontrará la solución a ese problema que lo está persiguiendo.

Amor: Permítase iniciar una relación amorosa con alguien de su entorno inmediato, le irá muy bien.

Riqueza: Deténgase a revisar sus gastos. Posiblemente se esté excediendo con ellos.

Bienestar: Ignore las preocupaciones y permítase gozar de los placeres que estén a su alcance.





Sagitario





Aprenda a reconocer sus propios defectos y decídase a trabajar en ellos para poder superarlos día a día.

Amor: Olvídese de los miedos y preocupaciones. Empiece a ser usted mismo frente a su pareja.

Riqueza: Evite cualquier negocio con amigos. No es un momento propicio, pueden surgir conflictos.

Bienestar: Momento ideal para pasar entre amigos, desconectándose del trabajo y de tanto estrés.





Capricornio





Si desea evitar los problemas en esta jornada, le convendrá hablar poco y ser lo más diplomático posible en todas las situaciones.

Amor: Pelea con su pareja. Volverán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha logrado superar.

Riqueza: Actúe con más decisión en lo profesional, de lo contrario, se estancará como siempre.

Bienestar: Hoy podrá disfrutar de las cosas simples y logrará reencontrar su habitual tranquilidad.





Acuario





Será un día complicado en todo lo que emprenda, ya que pondrán a prueba su entendimiento y la tolerancia que posee.

Amor: Adquiera una actitud comprensiva y paciente frente a los caprichos de su pareja.

Riqueza: No dude y tome esa decisión financiera que tiene entre manos.

Bienestar: Incorpore a su vida las disciplinas del yoga o el tai Chi, lo ayudarán a mantener su mente despejada.





Piscis



Al tener la Luna en su signo, le permitirá a su mente poder organizarse y tomar las decisiones correctas.

Amor: En este día, actúe con cordura y evite discusiones por temas que no son importantes con su pareja.

Riqueza: Modere los gastos. Busque lo que realmente necesita y no compre por comprar.

Bienestar: Trate de almorzar, merendar y cenar como corresponde. No descuide la alimentación.