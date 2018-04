Macri lleva a la Cumbre un fuerte reclamo contra Venezuela

Viernes, 13 de abril de 2018

Los bocinazos permanentes y el caos de tránsito se mantienen inalterables a toda hora en esta bulliciosa y siempre nublada ciudad de 11 millones de habitantes, superpoblada por la llegada de delegaciones extranjeras.





Aquí llegará hoy el presidente Mauricio Macri , dispuesto a mantener una dura postura con relación al régimen del presidente Nicolás Maduro , que cambió de opinión y no llegará a participar -sin invitación- de la Cumbre de las Américas , que se extenderá hasta mañana.



Frustrado el encuentro con Donald Trump -lo reemplazará aquí su vicepresidente, Michael Pence-, la agenda del Presidente se dividirá entre la negociación con Estados Unidos para que no incluya al país en el pago de aranceles a los importadores de acero y aluminio y la presión directa sobre el régimen chavista para que "libere a los presos políticos" opositores y establezca "elecciones libres", más allá de los comicios del mes próximo, que Macri y buena parte de los 35 países que participan de la cumbre consideran inválidos.



"Hablaremos de la evolución de la región y el impacto que tiene la corrupción. Pero, sin dudas, habrá una reflexión conjunta sobre la situación venezolana, hay una mayoría que cree que no hay un proceso democrático allí y que hay que hacer algo", afirmó a LA NACION el canciller Jorge Faurie , luego de reunirse con sus pares de Colombia, Perú y Bolivia, uno de los países que aún defienden al régimen de Nicolás Maduro.



"No hay unanimidad, si no, no estaríamos discutiendo este tema. Pero hay que arbitrar políticas para mejorar un sistema electoral a todas luces amañado", agregó el canciller. Será el denominado Grupo de Lima, establecido el año pasado e integrado por 17 países, el que emita un documento presidencial condenatorio del proceso electoral planificado por Maduro. La oposición venezolana, cuyos principales representantes están en esta ciudad, avala este documento, según fuentes de la delegación argentina, y el rechazo más fuerte provendrá de la delegación cubana, en teoría encabezada por Raúl Castro , aunque no es seguro que el hermano de Fidel llegue finalmente aquí mañana. "Esperamos que se sumen más países al documento", expresó Faurie, antes de compartir un almuerzo con los cancilleres de los 34 participantes de la cumbre.



Junto su esposa, Juliana Awada , y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, Macri llegará a esta ciudad hoy e irá directamente al Teatro Nacional, en el que se dará inicio formal a la cumbre. Más tarde, compartirá una cena de honor organizada por el gobierno de Martín Vizcarra, que asumió la presidencia tras la renuncia de Pedro Kuczynski .



Las reuniones bilaterales confirmadas hasta ahora para el sábado son con Pence; el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau , y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos . No está prevista una reunión formal con su par brasileño, Michel Temer , cuya administración sufre un verdadero terremoto político tras la detención de Lula .



Es Santos uno de los más preocupados por la crisis del chavismo: la canciller María Ángela Olguín le contó a Faurie que 1,2 millones de venezolanos llegaron a Colombia por la hambruna y la falta de libertades. En la agenda presidencial también está Marco Rubio, el senador republicano que acompañará a Pence y mantiene una posición intransigente con el gobierno de Maduro.



La negociación con EE. UU. por los aranceles a la importación de acero y aluminio también será importante. Mañana, Faurie y el ministro de Producción, Francisco Cabrera se reunirá con el secretario de Estado norteamericano, Wilbur Ross, para convencerlo de continuar con la excepción a la Argentina de estos aranceles, que perjudica a Techint y Aluar, excepción que vence el 30 de este mes.