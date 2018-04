Faltazos y sillas vacías en el segundo día de debate por el aborto

Viernes, 13 de abril de 2018

Menos de la mitad de los diputados que forman las comisiones escuchó las exposiciones a favor y en contra de la legalización.





La euforia duró poco. El debate histórico sobre la legalización del aborto arrancó el martes en el Congreso con encendidos discursos, aplausos y hasta algún cruce. Este jueves, en el segundo día de audiencias, la cantidad de expositores convocados subió de 32 a 38. Pero algo falló: la mayoría de los diputados pegó el faltazo. Las sillas de la sala del anexo C de la Cámara de Diputados pasaron gran parte del día vacías.



La escena sorprendió a los periodistas que llegaron a hacer la cobertura por la mañana, y cambió poco durante el día: al momento de iniciarse la segunda parte de la audiencia, había menos de diez diputados para escuchar las ponencias. Por la mañana, apenas la escritora Claudia Piñeiro consiguió levantar algunos aplausos. El resto de los oradores habló ante una audiencia llamativamente escasa.



El debate de los proyectos para la legalización del aborto -en total hay 10 presentados- fue asignado a un plenario de cuatro comisiones. ¿Cuántos diputados forman parte de ellas? Entre las cuatro suman 128 (Familia, Penal y Legislación General tiene 31 cada una; más los 35 que están en Salud), aunque en realidad son 102 legisladores por algunos figuran en más de una comisión.





Durante la mañana, menos de la mitad estuvo presente. Fuentes parlamentarias informaron a Clarín que hubo sólo 56 asistieron, aunque como algunos diputados firman en dos, tres y hasta cuatro comisiones, el número real fue menor.



La escena se repitió por la tarde, incluso, con una sala aún más raleada. Al momento de iniciarse la sesión estaban allí sólo dos de los presidentes de las comisiones que intervienen en el debate: Daniel Lipovetzky y Carmen Polledo. En ningún momento hubo en la sala más de veinticinco diputados para esuchar a los expositores.



Ante este escenario desértico, Clarín consultó entre fuentes parlamentarias por qué motivo no estaban los diputados que son parte de las comisiones afectadas al debate. La primera respuesta, algo resignada, fue simple: "Porque no vinieron".



Es una lástima que haya tan pocos diputados. Este debate es, como se dijo, la gran deuda de la democracia, por lo que sería bueno que la sala estuviera repleta de legisladores. Ojalá en los próximos encuentros haya más funcionarios.



La conformación de esa sala tampoco fue muy propicia al debate constructivo: la mayoría de los diputados que asistieron están dentro de los que ya expresaron posturas a favor o en contra del aborto. Los indecisos -tal como había pasado el martes- volvieron a estar ausentes. "Muchos diputados ya tienen una posición determinada, incluso en el caso en el que públicamente se manifiestan indecisos, y tal vez por eso se ausentan de estas reuniones que sirven para escuchar y hacer preguntas", sostuvo la diputada Nathalia González Seligra, del PTS-FIT. Polledo también se refirió al faltazo: "Son colegas, la libertad es libre", comentó en tono amigable.





Otras fuentes detallaron un problema de superposición de tareas: "Cada diputado participa en 5 o 6 comisiones, por lo que es imposible que todos participen en todas las reuniones". Lo que harían de aquí en adelante, detallaron, es turnarse para poder escuchar los argumentos a favor y en contra de los proyectos, antes de votar un potencial dictamen.



Una tercera hipótesis, comentada por lo bajo y que apunta a le menor asistencia de la tarde, es logística: afirman que los diputados que viven lejos suelen volver a sus provincias en los vuelos de los jueves y por eso la asistencia suele ser menor.