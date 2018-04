Barovero fue campeón en México por un insólito gol en contra de un argentino Viernes, 13 de abril de 2018 El ex arquero de River consiguió su primer título desde su llegada a Necaxa en junio de 2016.



El recordado penal atajado a Emmanuel Gigliotti en la semifinal de la Copa Sudamericana 2014 ante Boca y sus gloriosas intervenciones en la Copa Libertadores 2015 convirtieron a Marcelo Barovero en ídolo de River. Esa admiración que logró en el Millonario es la misma que consiguió en Necaxa tras consagrarse campeón este miércoles de la Copa de México.



En la final, los Rayos vencieron como locales 1 a 0 a Toluca, con un insólito gol en contra del argentino Santiago García a los 86 minutos de juego.



Además de Barovero, el ex Boca y San Martín de San Juan Claudio Riaño también gritó campeón. En la visita fueron expulsados otros dos argentinos: Pablo Barrientos y Rubens Sambueza.





"Para nosotros este título es como una final del mundo. Es afianzar el proyecto, creer en nosotros, que la gente también se contagie. Y trataremos de enfocarnos ya en el sábado para meternos en la liguilla", comentó Trapito luego de la consagración.



Y agregó: "La verdad es que hemos cambiado mucho de un torneo a otro. Cuando se inició la temporada, había mucha incertidumbre porque eran 19 jugadores nuevos. La primera rueda no nos calificamos a la liguilla, pero no teníamos el funcionamiento que tenemos ahora".





Por último, Barovero llenó de elogios a su actual club: "Estoy totalmente agradecido a Necaxa, vivo muy feliz y encontré un grupo muy bueno en el que estamos en el mismo camino. Siendo extranjero no me queda otra que estar a la altura partido a partido", concluyó el capitán de los Rayos.



La gratitud demostrada por Trapito fue similar a la que tuvo Necaxa con el ex arquero Millonario en mayo de 2017, luego de lograr la continuidad con los Electricistas en la Primera División de México. "Permanencia cumplida y lo logramos gracias a ti", publicó el equipo rojiblanco a través de su cuenta oficial de Twitter.



Además de la estabilidad en la máxima categoría del fútbol mexicano, Marcelo Barovero quedará en la historia del Necaxa por haber sido el capitán de un equipo que volvió a consagrarse campeón después de 23 años de la Copa de México.



El pasado 5 de febrero de 2017, el 1 rojiblanco había vivido una inusual situación: fue felicitado por el árbitro Fernando Guerrero tras desviarle una pelota fenomenal a Jesús Medina en el empate 1 a 1 ante Monterrey.





A sus 34 años, el arquero surgido de las inferiores de Atlético de Rafaela acumula nueve títulos: seis con River, dos con Vélez y uno con Necaxa. De momento, el ADN ganador sigue acompañando a Trapito en México.