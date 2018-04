Un fiscal pidió la detención de la diputada de Cambiemos Aída Ayala

Jueves, 12 de abril de 2018

Es por una causa donde se investigan los supuestos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.





El fiscal Patricio Sabadini pidió a la jueza Zunilda Niremperger la detención de la diputada de Cambiemos Aída Ayala, investigada por el presunto delito de "lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautor".



Ayala es diputada nacional por el bloque UCR-Cambiemos, fue secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio de Interior de la Nación y tres veces intendenta de Resistencia. “Estoy a disposición de la Justicia”, sostuvo la legisladora en un comunicado.



En el marco de la causa PIMP SA, empresa a cargo de la recolección de residuos, también se ordenó la detención de los imputados Pedro Alberto Martínez, Natalia Martinez Guarino, Rolando Javier Acuña y Luis Escobar.



Ahora, la jueza deberá decidir si hace lugar al pedido del fiscal Sabadini y así requiera a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que comience el proceso de desafuero de la legisladora oficialista, en cuanto se reciba declaración indagatoria.





En el entorno de la legisladora aseguraron que "va a dar todas las respuestas correspondientes. No hay nada que ocultar. Está tranquila. Viaja esta noche o mañana a Chaco. Se va a presentar ante la Justicia y no se ampara en los fueros".



Para el fiscal, la actual diputada y que fue tres veces jefa comunal de la capital chaqueña cometió los supuestos delitos precedentes tipificados como negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de autora, asociación ilícita en calidad de jefa, enriquecimiento ilícito en calidad de autora; fraude en perjuicio de la administración pública en calidad de autora e incumplimiento de deberes de funcionario público.



Qué dijo Ayala



“Ante el pedido de la Fiscalía federal que deberá ser analizado por la jueza y en caso de que se me investigue, estoy a disposición de la justicia como lo he hecho siempre. No es la primera vez que me sucede, a lo largo de mi vida política atravesé situaciones similares y cómo funcionaria pública siempre me he sometido a los controles y a los requerimientos judiciales”, manifestó.



La ex funcionaria del ministerio del Interior además expresó que confía en el sistema judicial. "Mi intención es allanarles el camino para que investiguen lo más rápido que puedan sin trabas algunas", dijo. "Me he puesto a disposición de la Justicia, no me amparo en los fueros, estoy viajando para el Chaco", agregó.



“Quiero llevarles tranquilidad a la sociedad chaqueña y a la militancia de mi espacio político, quienes conocen mi trayectoria y mis valores. Saben que anteriormente ya me han expuesto a estas instancias y se ha demostrado mi inocencia, jamás voy a evadir ni demorar un llamado de la Justicia”, expresó la ex intendente de Resistencia.



Allegados a la dirigente chaqueña ven detrás del pedido de desafuero y detención una mano negra. Afirman que lo sucedido hoy es consecuencia directa de que al gobernador peronista Domingo Peppo le hayan "metido preso" a dos funcionarios salpicados con hechos de corrupción.



Ya se habla de "una guerra de denuncias y carpetazos" debido a que varios expedientes que afectan al PJ y a Cambiemos se están reactivando en las últimas semanas.