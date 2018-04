Horóscopo para hoy 12 de abril del 2018 Jueves, 12 de abril de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries



Deje que todo fluya por el camino que tiene que ser. En esta jornada, deberá replantearse muchas cosas de su vida personal.

Amor: Apueste al amor si pretende enamorarse. Hoy puede ser su gran día.

Riqueza: Le acercarán ese dinero que le debían hace largo tiempo. Piense bien el destino que le dará.

Bienestar: No abuse de su energía. Su rendimiento físico e intelectual no será el usual.





Tauro





Deberá seguir adelante con sus proyectos y no permitir que gente inoportuna lo detenga en su avance profesional.

Amor: El amor le brindará una grata sorpresa que no esperaba. No se resista.

Riqueza: Si piensa en obtener un préstamo, nada mejor que analizar y buscar información.

Bienestar: Lo más saludable para su vida será que domine su ánimo y deje de lado la agresividad.



Géminis





Avance confiado. Deberá aprovechar que el camino estará despejado y podrá alcanzar sus objetivos.

Amor: Converse con su pareja, es hora de disipar todos los malentendidos que tienen.

Riqueza: Para esos proyectos contará con el apoyo de personas importantes. Recurra a ellas.

Bienestar: Jornada perfecta para asistir a algún espectáculo lírico. Si lo invitan, acepte.





Cáncer





Muchas veces su falta de decisión podría herir a los que aprecia. Trate de ser más preciso en sus relaciones familiares.

Amor: Destine esta jornada a la conquista amorosa o a disfrutar de su pareja.

Riqueza: Invierta su dinero y evite que su pareja lo malgaste en caprichos innecesarios.

Bienestar: No desespere si sus sentimientos lo confunden, ya que no sabrá qué rumbo tomar.





Leo





Arriésguese, ya que cumplirá con las metas que se proponga. No postergue para mañana lo que pueda hacer hoy.

Amor: Retornará un amor del pasado, pidiéndole perdón. Sonría, pero mejor no olvide.

Riqueza: Siendo más constante podrá crecer materialmente. Será un proceso lento, pero seguro.

Bienestar: Ejercite alguna actividad física, que le devolverá la energía y le oxigenará su mente.





Virgo





Aunque aparezcan demasiados obstáculos en esta jornada, todo saldrá adelante sin mayores dificultades.

Amor: Llame a aquellos que tenía olvidados en su agenda. Préstele más atención a sus vínculos sociales.

Riqueza: Evite desesperarse por las deudas. Logrará reunir la suma necesaria, mucho antes de lo que usted cree.

Bienestar: Regálese un tiempo del día a gratificarse con una actividad que le de placer.





Libra





Durante esta jornada, deberá concentrarse en lo que le han solicitado y tendrá que evitar las distracciones.

Amor: Etapa propicia para recibir al verdadero amor y abrirle las puertas de par en par.

Riqueza: Ciclo para tomar decisiones en el trabajo o en lo económico. No se deje estar.

Bienestar: No se asuste por lo que vea, solo tome distancia. Estará muy perceptivo.





Escorpio





Trate de distinguir con mayor cuidado a las personas que lo rodean y excluya a quienes no estén a su altura.

Amor: Antes de darle un sí definitivo a su pareja, evalúe si esta en condiciones de comprometerse.

Riqueza: Evite los impulsos exagerados a la hora de comprar. No haga gastos innecesarios.

Bienestar: No se exija ni se castigue por no lograrlo. Aprenda que nadie es perfecto.





Sagitario





Deberá buscar soluciones concretas a las dificultades económicas que surjan, el resto de los problemas se irán arreglando solos.

Amor: Aproveche ya que tendrá la posibilidad de empezar un nuevo romance intenso.

Riqueza: Defienda sus proyectos. No permita que las opiniones pesimistas de sus pares lo desanimen.

Bienestar: No permita que sus inconvenientes laborales le ocasionen dolores de cabeza.





Capricornio





Será una jornada excesiva de preocupaciones y responsabilidades. Trate de enfrentar cada tema de a uno y obtendrá buenos resultados.

Amor: Aproveche, ya que estará en condiciones de disfrutar junto a su pareja de una envidiable velada.

Riqueza: Descubra nuevas oportunidades económicas que le ofrece el mercado laboral y avance en ellas.

Bienestar: Repare el desequilibrio de su cuerpo, optando por una dieta desintoxicante.





Acuario





Seguramente algunas situaciones podrían tomarlo desprevenido, pero usted sabrá cómo manejarlas gracias a la capacidad que posee.

Amor: Inicie una nueva etapa en el amor. Trate de olvidarse de los rencores y viejas disputas.

Riqueza: Analice cada uno de sus proyectos con detenimiento. Establezca metas claras.

Bienestar: Sea más solidario. Se sentirá gratificado poniéndose al servicio de la comunidad.





Piscis





Tendrá que ser un poco más paciente y evitar las decisiones apresuradas. Sepa que forzando las cosas no saldrán bien.

Amor: Hoy la Luna en su signo lo ayudará a expresar la sensualidad. Libérese.

Riqueza: No tema en presentar ese proyecto ante sus superiores. Sus propuestas serán tomadas en cuenta.

Bienestar: Recuerde que la mejor forma de sobrellevar el día en paz, será no planificando nada.