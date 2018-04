Confirmaron pena de prisión para Andrea Torres Condado

Jueves, 12 de abril de 2018

El Superior Tribunal ratificó el fallo que la había condenado a cinco años y seis meses.





Ayer, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) dio a conocer su decisión en torno al famoso caso de la muerte de Rubén Re, un profesor de tenis que murió tras ser aplastado por un automóvil, lo que le valió a la imputada del caso, Andrea Torres Condado, una condena de cinco años y seis meses de prisión, la cual fue ratificada por los ministros de la Corte provincial.



No obstante, aún resta definir si la mujer será finalmente encarcelada, ya que faltan definir algunos puntos. Primeramente, se debe saber si la defensa de la mujer presentará o no un recurso extraordinario federal, lo cual podría dilatar la ejecución de la mencionada pena, dependiendo de lo que decida el tribunal que se encarga de efectivizar la condena.

Debe señalarse que luego de que Torres Condado fue sentenciada por el Tribunal Oral Penal Nº 2 de Corrientes, la defensa de la mujer presentó un recurso ante el Superior Tribunal, por lo que se presume que apelará ante los estamentos federales a pesar de haber sufrido un nuevo revés jurídico.

Por lo pronto, el Superior Tribunal dio por probados los hechos que sustentaron la acusación del delito de “abandono de persona agravado por el resultado de muerte”, como está caratulada la causa.

Luego de rechazar el recurso de la defensa, decidió ratificar la condena.



El caso

El 6 de febrero de 2013 el profesor de Tenis y la acusada, quienes aparentemente eran amantes, se encontraban en la localidad correntina de Paso de la Patria, según comentó uno de los testigos en el juicio que fue llevado en el edificio de Plácido Martínez al 1056.

En ese marco, entre las 20 y las 21 horas aproximadamente, en circunstancias en que la mujer se alejaba de la finca de Rubén Re -conduciendo un automóvil Honda Fit-embistió al profesor de tenis luego de que este cayó al suelo por motivos que se desconocen.

Tras ser arrollado por el coche, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y una lesión toráxica cerrada.

Debe recordarse que en un primer momento, Re había sido encontrado tirado y malherido en la vía pública por lo que se debió llevar adelante una investigación para saber lo que había pasado, lo que se fue estableciendo a través de distintos testimonios.

“Torres Condado prosiguió su marcha, abandonando al hombre en esas condiciones, en la oscuridad y en un sitio solitario, imposibilitado de recibir auxilio inmediato, hasta que fue encontrado cerca de las 23 por un transeúnte por calle Goya, entre Monte Caseros y Empedrado”, recordó el fallo del Superior Tribunal conocido ayer. Por las lesiones, Re estaba irreconocible y primero fue hospitalizado en calidad de NN. Su identidad se supo al cabo de unos días y el caso cobró notoriedad en la prensa sobre todo cuando, poco más de 20 días después, Re falleció internado en el centro de salud chaqueño “Julio C. Perrando”. La muerte se produjo por una infección intra hospitalaria por lo que Torres Condado solo fue imputada por abandono.

Los ministros del STJ, desestimaron el recurso de la defensa por entender que esbozaba los mismos argumentos que ya había sido rechazados.