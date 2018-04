La Superliga paró a Néstor Pitana y a Hernán Maidana Jueves, 12 de abril de 2018 No dirigirán este fin de semana por sus actuaciones en el partido que Chacarita le ganó a Estudiantes el lunes pasado.





Néstor Pitana, Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti son para la FIFA los mejores representantes del arbitraje argentino. Fue el trío que eligieron para Brasil 2014 y que repitieron desde la casa madre del fútbol cuando eligieron a los jueces que irán a Rusia 2018. Sin embargo, dos de ellos tuvieron una mala actuación el lunes en el torneo doméstico y la Superliga decidió sancionarlos.



En el sorteo de árbitros para la fecha 23 no estuvieron Pitana ni Maidana, uno de sus asistentes, tras los errores en el partido que el lunes pasado Chacarita le ganó a Estudiantes y que llevó a Juan Sebastián Verón a elevar duras críticas. "Si yo estaba dentro de la cancha, el partido no terminaba", afirmó la Brujita, exjugador y desde hace un tiempo presidente del club platense.



El primer error de Pitana fue clave para que Chacarita abriera el marcador en la cancha de Quilmes. Pero la responsabilidad fue compartida con el juez de línea..



Ruiz Diaz le pasó la pelota atrás a Daniel Sappa, pero el arquero llegó tarde y despejó con la pelota más de un metro afuera de la línea de cal. Ni Pitana ni Maidana lo advirtieron. El balón le cayó a Mauro Matos, quien pateó al arco. El remate pegó en el brazo de Desábato.



Penal y segundo error de la terna arbitral: la mano del defensor no amplió el volumen de su cuerpo ni hubo intención. Poco le importó a Matos, quien desde los doce pasos venció a Sappa y estampó el 1-0 para Chacarita.





Tal fue el enojo de los jugadores del Pincha ​-en especial por el penal mal cobrado- con el arbitraje, que el defensor Jonathan Shunke le pegó una trompada a un vidrio en el entretiempo, sufrió un corte en la mano derecha y reapareció ante las cámaras con un vendaje.





En cambio, quien regresará a Primera será Diego Ceballos. El árbitro estará en Córdoba para Belgrano-Arsenal y reaparecerá después de la recordada final de Copa Argentina de 2015 entre Boca y Rosario Central, cuando le dio un penal inexistente al equipo de Arruabarrena y no le anuló el segundo gol por offside de Chávez.







Pitana y su designación para Rusia



​El misionero fue designado porque responde a un prototipo de jueces que pretende la FIFA (ágil, grandote, atleta) y también por la buena impresión que dejó en la última Copa del Mundo.



En Brasil, dirigió cuatro partidos: Rusia-Corea del Sur, Estados Unidos-Portugal, Honduras-Suiza y Alemania-Francia. En ninguno le resaltaron errores. Incluso, tuvo aciertos como en el segundo juego, en donde no cobró un penal que todo Honduras reclamó pero que jamás existió.



Risas con Cristiano Ronaldo y un cruce entre dos potencias como Alemania-Francia bien resueltos lo dejaron con un gran aprobado.



En estos cuatro años, dirigió en el fútbol argentino y sudamericano. Tuvo aciertos y errores. Pero el 2017 en particular fue complicado para Pitana. Primero, porque tuvo una pésima actuación en el Superclásico que ganó Boca en el Monumental (el día en que Enzo Pérez pronunció la famosa frase "inventaron el VAR" y expulsó al colombiano Cardona por un codazo inexistente).



Y en segundo lugar, por su actuación en el encuentro decisivo del repechaje entre Australia y Honduras. Tras la victoria de los de Oceanía (a los que les cobró dos penales a favor), desde la selección centroamericana apuntaron contra Pitana.





"Si está cobrando cheques, no se va a salvar de la denuncia divina", disparó el capitán de Honduras, Maynor Figueroa, tras su eliminación.



También estuvo presente en la Copa Confederaciones y allí participó de una situación del arbitraje del futuro: aplicó el VAR (sistema de videoarbitraje) en el encuentro que disputaron Portugal y México, en Kazán.



Pitana apeló al VAR tras un gol de Nani en el que creyó observar una posición adelantada previa: 45 segundos después, invalidó el gol por un offside de Pepe. Su idea de adaptarse rápido a la tecnología también fue un punto a favor.



Así, pese a que la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) había sugerido a Patricio Loustau, desde la FIFA volvieron a elegir a Pitana, a quien sus errores en el fútbol local no parecen afectarle en la órbita internacional.



Superliga: la programación completa de la fecha 23



Viernes 13 de abril



19.00: Gimnasia - Atlético Tucumán, Juan Pablo Pompei.



21.15: Huracán - Argentinos Juniors, Jorge Baliño.



Sábado 14 de abril



13.15: Olimpo - San Martín de San Juan; Pablo Echavarría.



13.15: Godoy Cruz-Temperley; Diego Abal.



15.30: Lanús - Banfield, Germán Delfino.



17.45: Belgrano - Arsenal, Diego Ceballos.



20.00: Defensa y Justicia - Racing Club, Andrés Merlos.



Domingo 15 de abril



11.00: Unión - Tigre, Federico Beligoy.



13.15: Patronato - Estudiantes de La Plata, Silvio Trucco.



15.30: Chacarita - Colón de Santa Fe, Fernando Echenique.



17.45: River Plate - Rosario Central, Fernando Rapallini.



20.00: Independiente - Boca Juniors, Ariel Penel.



Lunes 16 de abril



19.00: Newell's - Talleres, Patricio Loustau.



21.15: Vélez - San Lorenzo de Almagro, Fernando Espìnoza.