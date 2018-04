Valdés ratificó el inminente inicio de la autovía sobre Ruta 12

Miércoles, 11 de abril de 2018

Tras la reunión de Gabinete ampliada que se llevó a cabo esta mañana en Casa de Gobierno, el mandatario provincial anunció el inicio de la esperada obra. “En poco tiempo se podrá ver el movimiento de máquinas en la zona”, dijo.



También mencionó diversas cuestiones que se trataron en el encuentro, en el que participaron los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Gustavo Canteros y Pedro Cassani, respectivamente; ministros, secretarios, subsecretarios, titulares de entes descentralizados y algunos legisladores.



PLAN BELGRANO



Como se mencionó anteriormente, Valdés declaró: “estamos arrancando la autovía de ingreso a la ciudad de Corrientes, en poco tiempo se podrá ver movimiento de máquinas, era una obra largamente prometida”.



Agregó que el presidente de la Nación, Mauricio Macri se comprometió a una licitación referida al PPP (participación público-privada) con el segundo puente. “Es un trabajo intenso, hay muchas obras que planeamos realizarlas con PPP”.



ENERGÍA



“Hablamos con Macri respecto a Yacyretá, por sobre todas las cosas, en donde solicitamos un resarcimiento histórico en materia de las obras que se hicieron en Misiones y no en Corrientes”, comentó el Gobernador.



El tema de las regalías no escapa a la cuestión: “por supuesto que también mantenemos nuestros reclamos respecto a las regalías, especialmente sobre la base con la que se calculan para liquidar la corriente, que es el precio spot de la energía. Hay un compromiso de levantar este precio, de manera que tengamos mayores ingresos en concepto de regalías. Estamos intercambiando opiniones con Nación y trabajaremos para tener una justa retribución”.



Remarcó que no hay un plazo especial para llegar a un acuerdo y que se hablará con el ministro de Interior, Rogelio Frigerio y el de Hacienda de la Provincia, Enrique Vaz Torres para arribar a un número que se pueda invertir en obra pública. “Sabemos que es importante la inversión que necesitamos hacia adelante en infraestructura eléctrica y la vamos a hacer”.



PACTO FISCAL



“Habilitamos a todos los municipios y trabajamos en esta primera etapa, donde hay algunos que ya comenzaron a recibir fondos como establece el Fondo Sojero”.



Valdés enfatizó en que no hay fecha límite para adherirse al pacto fiscal y que no se busca conflictos con municipios del Partido Justicialista. “Existen requisitos para acceder al Fondo Sojero y sólo pedimos que eso se cumpla, lo mismo con la coparticipación.



“Tenemos que marchar a un ordenamiento municipal. Cada comuna es autónoma y maneja su presupuesto, por eso debemos tener responsabilidad fiscal entre todos para que las cuentas estén equilibradas y podamos proyectar obras y desarrollo humano para la sustentabilidad de la provincia”, finalizó el Gobernador.