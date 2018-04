Horóscopo para hoy 11 de abril del 2018 Miércoles, 11 de abril de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



ARIES



Diga sin miedo aquello que tanto desea expresar. Sepa que sus palabras podrían ayudar a alguien que necesita de un consejo.

Amor: Si bien se siente alegre con sus amistades, entienda que necesita alguna persona que ocupe su corazón.

Riqueza: Lea la letra pequeña de ese contrato antes de firmar, de lo contrario, podría arrepentirse a futuro.

Bienestar: Evite hacer comparaciones. Sepa que muchas veces pueden resultar odiosas.



TAURO



Momento para esquivar las situaciones límites. En caso de que se le presenta alguna dificultad, actúe con suma cautela.

Amor: Si se encuentra en pareja, prepárese ya que le espera una jornada un poco tensa.

Riqueza: Evite crear inversiones arriesgadas que pueden dar como resultado una crisis económica.

Bienestar: Sepa que deberá hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo que quiere para el futuro.



GÉMINIS



Sus proyectos parecen demorarse más de lo esperado, le será propicio replantearse nuevamente sus objetivos y la forma de alcanzarlos.

Amor: Escuche a su corazón. Esa cálida amistad podría transformase en el amor de su vida.

Riqueza: Busque y compare el precio más económico a la hora de comprar. Siga siendo un buen ahorrador.

Bienestar: Le hará bien olvidarse de las responsabilidades en la tarde y salir a dar un paseo al aire libre.



CÁNCER



Termine con aquellos viejos proyectos que quedaron en el camino, ya que dispondrá de una gran energía y voluntad.

Amor: Usted debe elegir. Por más que ese amigo le recomiende que abandone a su pareja, ya que sufre demasiado.

Riqueza: Si la exigencia laboral no disminuye, terminará agobiado mentalmente. Afloje.

Bienestar: Aprenda a analizar sus cambios de humor, disfrutando más y enojándose menos.

LEO



Debe buscar en este día, la compañía de amigos. Así, podrá transformar sus penas en un placer compartido.

Amor: Evite dejarse manipular por sus amigos. Consolide la relación amorosa escuchando al corazón.

Riqueza: Oiga las indicaciones de su jefe. Evite contradecirlo y emprendan ese proyecto.

Bienestar: Pruebe con una dieta depurativa y cambie el ritmo de sus actividades laborales.



VIRGO



Esta noche, necesitará controlar su enojo en esa reunión. La Luna en oposición, puede jugarle una mala pasada.

Amor: Deje de pensar tanto en lo material. Momento de enamorarse y guiarse por el corazón.

Riqueza: Postúlese para esa vacante laboral. Usted sabe que tiene la capacidad de mando necesaria para ese puesto.

Bienestar: Jornada ideal para tomar las riendas de su ánimo y dejar de lado la agresividad.



LIBRA



En cada paso que dé, trate de ser más prudente ya que el mundo está lleno de engaños.

Amor: Aparecerán situaciones confusas en el plano afectivo. Trate de comunicarse y pida explicaciones con calma.

Riqueza: Si necesita dinero, será una magnífica ocasión para tramitar un préstamo. Asesórese antes.

Bienestar: Hoy vivirá lleno de paz y tranquilidad, sepa disfrutar el día como nunca.







Ponga en práctica su sabiduría para la autocrítica, así podrá darle a su futuro una orientación más afortunada y acertada.

Amor: Jornada propicia para compartir momentos agradables con su amado.

Riqueza: Sepa que podrá ser necesario que tenga que viajar para concretar ese negocio. No lo dude.

Bienestar: Aunque no tenga ganas, oblíguese a salir con sus amigos. Diviértase.



SAGITARIO



Disfrutará este día lleno de alegrías y sorpresas. Procure prestar atención a las oportunidades que se le puede presentar.

Amor: Aparecerá una persona de su pasado amoroso pidiéndole volver. Recuerde lo que sufrió.

Riqueza: No invierta su dinero en ese negocio. En poco tiempo, lo necesitará para algo más importante.

Bienestar: Evite los atracones fuera de horarios aunque tenga hambre., así podrá bajar esos kilos de más.



CAPRICORNIO



No desperdicie las oportunidades que puedan presentarse en esta jornada. La paciencia será la clave para encontrar el éxito que busca.

Amor: En la noche, dedíquese a la conquista amorosa o a disfrutar junto a su enamorado.

Riqueza: Intente proteger sus bolsillos de los gastos desmedidos.

Bienestar: Propóngase mejorar su carácter inestable y el mal humor con la gente que lo rodea.



ACUARIO



Deje de desmoralizarse si se encuentra con problemas. Ya en otras oportunidades ha superado dificultades peores.

Amor: Exprese con sinceridad lo que desea y necesita del otro en el amor.

Riqueza: Podrá superar esa situación difícil en el terreno profesional que se le ha presentado días atrás.

Bienestar: Comience a hacer algo de actividad física. Trate de no excederse en el deporte.



PISCIS



Su inseguridad conspirará en contra de sus logros. Lo importante es que no se detenga y planifique las metas para cumplirlas de una manera ordenada.

Amor: Ya que está distanciado de su amado, será la jornada ideal para un acercamiento.

Riqueza: Utilice esa suma de dinero que le devolverán e inviértala en algún negocio rentable.

Bienestar: Podrá encontrar la contención y la paz que necesita dentro de su mundo afectivo y espiritual.