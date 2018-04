Remiseros elevaron el valor de la mínima a $33

Miércoles, 11 de abril de 2018

Lue­go de va­rios dí­as de aná­li­sis, la Aso­cia­ción de Re­mi­se­ros de Co­rrien­tes, de­ci­dió avan­zar con la ac­tua­li­za­ción del cua­dro ta­ri­fa­rio. La mí­ni­ma pa­só a cos­tar 33 pe­sos y via­jar des­de el cen­tro a los ba­rrios más ale­ja­dos pue­de cos­tar has­ta 250 pe­sos.



Los nue­vos va­lo­res fue­ron ho­mo­lo­ga­dos ayer y es­ta­rá vi­gen­te a par­tir del pró­xi­mo vier­nes 13.

En prin­ci­pio, des­de el sec­tor se es­pe­cu­lo que iban a es­pe­rar que la pe­tro­le­ra es­ta­tal YPF, ac­tua­li­ce sus va­lo­res. Con el pa­so de los dí­as y al no con­cre­tar­se el cam­bio de pre­cios en las pi­za­rras de es­ta ban­de­ra, los re­mi­se­ros ca­pi­ta­li­nos die­ron el pa­so.

Uno de los ar­gu­men­tos es que con los nue­vos va­lo­res de Axion y de Shell no es su­fi­cien­te.

Va­le re­cor­dar que dos se­ma­nas atrás, es­te sec­tor te­nía pre­vis­to un au­men­to que iba ron­dar los 32, 20 pe­sos. Pe­ro con la sor­pre­si­va su­ba de los com­bus­ti­bles, de­bie­ron vol­ver a dis­cu­tir los pre­cios.

Du­ran­te el fin de se­ma­na pa­sa­do y has­ta las úl­ti­mas ho­ras de ayer, los re­pre­sen­tan­tes de es­te sec­tor ana­li­za­ron los pa­sos a se­guir.

Lue­go de idas y vuel­tas con­fir­ma­ron el au­men­to de la ba­ja­da de ban­de­ra, co­mo así tam­bién una mo­di­fi­ca­ción por­cen­tual de to­do el cua­dro ta­ri­fa­rio.

“Aun­que ya pue­de apli­car­se des­de hoy, por una cues­tión ad­mi­nis­tra­ti­va re­cién des­de el vier­nes 13 se ha­rá efec­ti­vo el nue­vo cua­dro ta­ri­fa­rio en el ser­vi­cio de re­mis”, di­jo el re­fe­ren­te del sec­tor Juan Cas­ti­llo. Y agre­gó: “La mí­ni­ma se­rá de 33 pe­sos. El au­men­to ta­ri­fa­rio es del 13,8%, o sea por de­ba­jo al 15,5% que fue el au­men­to del com­bus­ti­ble”.

Por otro la­do, Cas­ti­llo in­for­mó que se reu­nie­ron con Au­gus­to Cos­ta­gu­ta -­representante de la de­le­ga­ción Co­rrien­tes del Mi­nis­te­rio de Tra­ba­jo de la Nación-­, ya que se en­cuen­tran pre­o­cu­pa­dos por las ac­tas de in­frac­ción que re­a­li­zan ins­pec­to­res de la men­cio­na­da car­te­ra. “Hay mul­tas de $30 mil y así no se pue­de tra­ba­jar”, con­clu­yó.