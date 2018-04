Provincia y Municipios suscriben Acuerdo de Responsabilidad Fiscal

Miércoles, 11 de abril de 2018

El entendimiento se concretará hoy miércoles 11, un acto encabezado por el gobernador Gustavo Valdés, quien estará acompañado por el ministro Enrique Vaz Torres, y al que asistirán los intendentes de las comunas firmantes. Se desarrollará a partir de las 10, en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno.





El gobernador, Gustavo Valdés, suscribirá hoy un Acta con Intendentes de Corrientes para la instrumentación a nivel provincial de un Consejo de Responsabilidad Fiscal que tendrá como objetivo otorgar mayor transparencia a la gestión pública, mejorar la previsibilidad financiera, establecer reglas claras y uniformes de comportamiento fiscal, incentivar al sector privado a invertir y armonizar la Política Tributaria Municipal en la Provincia.







La suscripción del acta acuerdo se concretará a partir de las 10, en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno de la Provincia, donde el Mandatario estará acompañado del ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, cartera a cargo de la cual estuvo a cargo el diseño del nuevo esquema fiscal, inédito en Corrientes pero ya vigente a nivel país entre el Gobierno Nacional y las Provincias.







“Convocamos a todos los Intendentes para que suscriban el acuerdo, luego de la reunión que tuvimos con los secretarios de Hacienda de las comunas donde se los interiorizó acabadamente de los alcances que tiene la reglamentación y la normativa vigente que primero se plasmó en un acuerdo de todos los Gobernadores y se transformó en ley nacional, a la cual adhirió la provincia de Corrientes”, señaló el ministro Vaz Torres.







El funcionario explicó que este esquema de Responsabilidad Fiscal pretende que “podamos tener en todos los Municipios el mismo orden que persigue la Provincia y que persigue también la Nación ahora, en reducir el déficit fiscal que es el principal promotor de la inflación, de modo que alcancemos el equilibrio”.







“Queremos que esto también se traslade a los Municipios y pueda ser una ventaja para los ciudadanos”, sostuvo Vaz Torres.







“Estamos avanzando y muy bien; la expectativa de la reunión de este miércoles es muy importante, donde los intendentes van a poder suscribir el Acuerdo marco. Esto va a ser sometido a la consideración de la Legislatura cuando esté concluido y vamos a poder avanzar en la conformación de un organismo que será un reflejo del organismo que funciona a nivel nacional, que es el Consejo de Responsabilidad Fiscal donde participan todas las jurisdicciones del país”, explicó Vaz Torres.







“Pretendemos que acá participen todas las jurisdicciones locales, que haya una representatividad para trabajar sobre distintas cuestiones; seguramente mañana se va a explicitar acabadamente los alcances que tiene esto”, apuntó.







INTEGRAR A COMUNAS







“Esta ley nacional, a la que adhirió la Provincia, estableció el compromiso de constituir en Corrientes el reflejo de lo que es a nivel nacional el Consejo de Responsabilidad Fiscal; es decir, tener a nivel provincial un esquema similar que involucre a todos los Municipios”, explicó el titular de la cartera económica.







“Este organismo lo que pretende es iniciar hacia adentro la tarea que hace mucho tiempo se lleva adelante con la Nación, que generó muchísimos resultados en jurisdicciones provinciales y que pretendemos que ocurra lo mismo con nuestros municipios”, explicó Vaz Torres.







“Recién comienza, es el marco normativo que pretendemos plasmar con esta firma y a partir de este acuerdo presentaremos la ley correspondiente a nivel local para que se le dé conformación institucional a este Consejo local”, puntualizó el ministro de Hacienda y Finanzas.







ASESORAMIENTO TÉCNICO







Todas las administraciones municipales de la provincia fueron asesoradas por el Ministerio de Hacienda y Finanzas. En una jornada de trabajo convocada por esta cartera del Gobierno de Corrientes, el 26 de marzo pasado, se trabajó con los representantes de todas las localidades.







Durante este encuentro, los técnicos del Ministerio de Hacienda y Finanzas y los de las respectivas áreas de cada municipio, trabajaron en un esquema que permita suscribir un Acuerdo de Responsabilidad Fiscal, replicando a nivel local lo que la Provincia adhirió en el año 2004, y asumiendo los compromisos establecidos en el último Consenso Fiscal firmado entre Nación y Provincias.







DICTAMEN SOBRE RECURSOS







Cabe informar además que la Comisión Federal de Impuestos comunicó hoy a la Provincia la Resolución Nº 888/2018 a partir de la cual confirmó que los recursos provenientes del ex artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y la compensación vinculada al Impuesto al Cheque tienen asignación específica y deben ser ejecutados por el Gobierno Provincial. Con lo cual, estos fondos no integran la masa coparticipable a Municipios.







El Ministro de Hacienda había iniciado ante el órgano competente en la materia el Expediente Nº 1.469/18 a fin de que dictaminara al respecto, emitiendo la Asesoría Jurídica el dictamen en este sentido, que luego fuera ratificado por la Resolución firmada por el director Ejecutivo del organismo, Juan Carlos Chirino.







El dictamen en cuestión concluyó, tras un extenso análisis y fundamentación, que la compensación a las Provincias “es una transferencia de recursos propios de aquel (el Estado Nacional) a las Provincias firmantes, condicionados en su ejecución, afectación o destino y administración conforme a las previsiones contractuales establecidas por los firmantes del acuerdo federal”.