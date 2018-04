Capacitan a vecinos en la reutilización de residuos orgánicos

Miércoles, 11 de abril de 2018

Desde el 11 de abril y hasta el 7 de noviembre, se capacitará en compostaje a los vecinos del Proyecto Urbano La Olla, en el marco de una iniciativa impulsada y articulada entre distintas instituciones.





La actividad es gratuita y este miércoles se desarrollará el primer módulo del taller que abordará la reutilización de residuos orgánicos y tendrá lugar en el Centro Estación Cultural y la Cooperativa Fortaleza. La capacitación será a partir de las 17 horas.











Entre el 11 de abril y el 7 de noviembre próximo, los vecinos del área de intervención del Proyecto Urbano La Olla - Programa de Mejoramiento Barrial (PROMEBA)- de la ciudad Capital, serán capacitados en diversos talleres teórico-prácticos sobre compostaje.







La capacitación es organizada desde el grupo de Gestión Asociada del Parque Recreativo y Cultural Ex Ferrocarril Urquiza, y coordinada con la Unidad Central de Administración de Programas con Financiamiento Internacional (UCAPFI, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas.







La actividad es gratuita y el día 11 se desarrollará el primer módulo del taller de compostaje, a partir de las 17 horas; abordará la reutilización de residuos orgánicos y tendrá lugar en el Centro Estación Cultural y la Cooperativa Fortaleza.







ALCANCES







La iniciativa surge del Módulo Verde del grupo de gestión asociada del Parque Recreativo y Cultural Ex Ferrocarril Urquiza, en coordinación con UCAPFI. Los interesados pueden inscribirse en el Centro Estación Cultural, ubicado en el predio detrás de la Terminal, considerando que los cupos son limitados.







La metodología de gestión asociada propuesta por el área social de UCAPFI articula la participación de diversos actores de la sociedad civil, el estado provincial y municipal, y los vecinos en la toma de decisiones sobre el uso del Parque Recreativo y Cultural Ex Ferrocarril Urquiza.







El taller de compostaje para reutilización de residuos orgánicos es una propuesta del área ambiental de UCAPFI, PROMEBA, en coordinación con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE); el Instituto Agrotécnico “Pedro M. Fuentes Godo”, y la Cooperativa Fortaleza.







CRONOGRAMA







Talleres teóricos: Centro Estación Cultural/Talleres prácticos: Cooperativa Fortaleza







11 de abril: taller teórico-práctico: Residuos: tipos, características y manejos.







25 de abril: taller teórico-práctico: Compostaje: definición, consideraciones para un buen compostado. Armado de pilas de compostaje o carga de composteras.







9 de mayo: taller teórico-práctico: Etapas del proceso de compostaje. Controles de humedad, temperaturas, volteos. Control de olores y coloración.







23 de mayo: taller teórico-práctico: Escalas del proceso de compostaje y herramientas. Buen uso de herramientas y maquinarias para compostaje.







6 de junio: taller teórico-práctico: Análisis para la determinación de estabilidad y madurez del compost. Cuándo sabemos que nuestro compost está listo? Toma de muestras para análisis. Que mirar durante el desarrollo del proceso.







4 de julio: taller teórico-práctico: Ventajas y usos del compost. Acondicionamiento del compost. Controles







7 de noviembre: taller teórico-práctico: Tamizado y pruebas de dosis de uso del compost para cultivo.