Boca recupera a Tevez para el choque más duro en la Libertadores

Martes, 10 de abril de 2018

Para Boca, el partido ante Palmeiras tiene una referencia ineludible que le dibuja una sonrisa: en 2000, tras una final pareja en la Bombonera que finalizó 2-2, el equipo de Carlos Bianchi fue a San Pablo, igualó sin goles y luego superó en los penales a los brasileños para levantar la Copa Libertadores tras 22 años.





Ahora se vuelven a ver las caras. Será este miércoles desde las 21.45 con arbitraje del uruguayo Andrés Cunha en el choque más bravo del grupo para los de Guillermo Barros Schelotto, ya que Palmeiras es el líder del grupo H con puntaje ideal.





La gran novedad para Boca, que viene de perder en la Superliga 2-1 ante Defensa y Justicia, es el regreso de Carlos Tevez, recuperado de un desgarro.



"Tenemos que pensar en pasar de grupo y después hacernos fuertes en los mano a mano, es lo que nos falta. No nos olvidemos de que nos faltan muchos jugadores, fundamentales, más allá de que los que están lo hacen muy bien", afirmó Tevez antes de embarcar rumbo a San Pablo.



El Apache se recuperó antes de lo previsto de la lesión muscular que sufrió el pasado 21 de marzo durante el último receso por fecha FIFA aunque ocupará un lugar en el banco de los suplentes.



"Son decisiones de Guille. Me parece correcto: sigue el mismo camino conmigo que con el resto de los lesionados. Estábamos los dos de acuerdo en llevarlo de a poco. Si el partido da para sumar minutos, bien, y sino voy a apoyar como hacemos con los compañeros", aclaró el delantero.



Tevez, de 34 años, participó del 0-0 en el debut en la Copa ante Alianza Lima en Perú, y retorna para tratar de conseguir un triunfo que podría encaminar la clasificación a los octavos de final.



Guillermo también recupera a Leonardo Jara, el lateral derecho titular que fue preservado ante Defensa por acumulación de partidos, y al capitán, Pablo Pérez, quien no jugó por suspensión.



Además de la recordada final en 2000, Boca y Palmeiras registran otros antecedentes en la Copa Libertadores. Primero en la fase de grupos de 1994, con una goleada por 6-1 de los brasileños en el antiguo estadio Palestra Italia y triunfo de Boca en la Bombonera por 2-1. Luego en las semifinales de 2001, cuando igualaron el primer partido 2-2 en la Boca, repitieron resultado en Brasil y los de Bianchi volvieron a prevalecer por penales.



En esta edición, Boca suma cuatro puntos y está segundo en el grupo H producto del empate en Lima y el triunfo 1-0 ante Junior como local.







Probables formaciones



Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Antonio Carlos, Thiago Martins y Víctor Luis; Felipe Melo y Bruno Henrique; Dudu, Lucas Lima, Willian; Miguel Borja. DT: Roger Machado.



Boca: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Pablo Pérez, Wilmar Barrios y Emanuel Reynoso; Cristian Pavón, Ramón Abila y Edwin Cardona. DT: Guillermo Barros Schelotto.