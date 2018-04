Liverpool fue más fuerte, dejó afuera al City y está en semis Martes, 10 de abril de 2018 Se impuso 2-1 al equipo de Guardiola, que no pudo remontar la desventaja de tres goles del partido de ida.



Liverpool preparó el plato en su casa con una goleada soberbia y terminó disfrutando del postre como visitante para coronar una serie de cuartos de final perfecta frente al Manchester City: 3-0 en Anfield y 2-1 en el Etihad Stadium.



Se termina una semana negra para Josep Guardiola, Sergio Agüero, Nicolás Otamendi y compañía, con la eliminación en la Liga de Campeones y la dura derrota en clásico frente al United. Se acaba el sueño europeo para un City que parecía todopoderoso. Hasta que se cruzó con los Diablos Rojos.





Dos minutos tardó el Manchester City en hacerle creer a todo el público que colmó el Etihad Stadium que el milagro podía ser posible. Pero fue un espejismo.



Una combinación perfecta en velocidad, pase al medio de Sterling y el toque a la red del brasileño Gabriel Jesús ante la mirada atónita de la defensa del Liverpool.





Los de Guardiola empezaban de la mejor manera y el entrenador catalán apretaba el puño mirando a la platea.



Con el resultado abierto, el escenario no cambió: el City siguió con el dominio absoluto de la pelota aunque con paciencia y sin tanto apuro. Liverpool, en tanto, esperaba agazapado. Prolijo, con las líneas defensivas juntas y con la intención de salir rápido de contra pero siempre priorizando no dejar huecos atrás como ocurrió llamativamente en la primera jugada del partido.





El local hacía todo bien hasta la puerta del área. Ahí entraba en el embudo de Los Reds. Bernardo Silva atacaba por derecha. Leroy Sane hacía de alfil por la banda izquierda. Y en el medio iban rotando, sin posición fija Kevin De Bruyne y David Silva.



El problema para el City era el pase final. Un remate de Silva salió apenas ancho; De Bruyne entró corajeando al área y no alcanzó a definir, una zurdazo de Sterling desde la medialuna se fue pegado al poste derecho. Y la más clarita, a los 40 minutos, otro remate de Silva que se estrelló contra el poste.



El equipo de Pep era una tromba. Y en ese empuje llegó la gran polémica. El arquero Loris Karius salió a rechazar un envío al área con los puños, la pelota rebotó en su compañero James Milner y volvió hacia el arco. Sobre la línea, Sané la empujó al gol. Pero el juez español Antonio Mateu Lahoz lo anuló.





El árbitro y su asistente interpretaron que en el rebote la pelota había pegado en un jugador del City (Gabriel Jesús) y por eso Sterling habría quedado inhabilitado, pero no fue así.



Cuando terminó el primer tiempo, Guardiola entró enfurecido al campo de juego para protestarle a Mateu Lahoz, un viejo conocido suyo de la liga española. Estaba claro, no era lo mismo terminar la primera mitad 2-0.



Y terminó de quedar claro en el arranque de la segunda mitad. Mohamed Salah casi no había tocado la pelota pero su olfato goleador estaba esperando el momento justo. Un ráfaga. Una aceleración perfecta en el corazón del área para gambetear a Ederson Moraes y tocar con sutileza al arco vacío ante el cierre desesperado de Otamendi.





A los 21 del complemento entró Sergio Agüero pero ya había poco por hacer. El City necesitaba cuatro goles más para remontar una serie que se había empezado a liquidar en Anfield.



El 2-1 de Firmino tras un error en la salida de Otamendi decoró el resultado y cerró una eliminatoria perfecta para el Liverpool, que ya está entre los cuatro mejores equipos de Europa. Y se anima a soñar.