El gobernador Gustavo Valdés inauguró Colegio Secundario nuevo en Esquina

Martes, 10 de abril de 2018

En una gira de trabajo que cumple hoy, martes 10 de abril, el gobernador de la provincia Gustavo Valdés llegó hasta la ciudad de Esquina donde presidió el acto de inauguración de un Colegio Secundario con edificio nuevo, haciendo realidad el sueño de la comunidad educativa del lugar, “hacia una educación de calidad con espacios confortables para desarrollar la formación de los jóvenes” de esa pujante localidad correntina.











En la oportunidad quedaron formalmente habilitada seis modernas aulas, patio cubierto, salón compartido, sanitario y oficinas para las autoridades escolares. Además del primer mandatario, el acto contó con la presencia del intendente Hugo Daniel Benítez, los ministros de Educación, Susana Benítez; de Obras y Servicios públicos, Bernardo Rodríguez; el senador provincial Ricardo Colombi, el interventor del INVICO, Julio Veglia, otros funcionarios provinciales y comunales, docentes, tutores y alumnos.







Las autoridades fueron recibidas por la rectora del establecimiento educativo instalado en el barrio Hospital, Sonia Yanina Antenucci, e inmediatamente los alumnos, docentes y público en general entonaron con énfasis las estrofas del Himno Argentino; luego el diácono de la Iglesia Santa Rita de Casia, Hugo Florentín, efectuó una invocación religiosa y bendijo las flamantes instalaciones.







En la oportunidad, funcionarios del Ministerio de Educación hicieron entrega de mobiliario, sillas, armarios, útiles escolares, equipos deportivos, a directivos de la Escuela 53, Escuela 620; Escuela Normal José Alfredo Ferreyra y Colegio Secundario Nuevo.







La rectora Antenucci dio la bienvenida y dijo que para ella es un halago participar de la inauguración del edificio propio. “Es un sueño hecho realidad, que nos permitirá transitar hacia una educación de calidad, con espacios confortables donde desarrollar la enseñanza y formación de los jóvenes del lugar”.



Acto seguido, el gobernador Gustavo Valdés, junto al intendente Hugo Benítez y la ministra de Educación Susana Benítez, descubrieron la placa alusiva dejando formalmente inaugurado el Colegio Secundario con Edificio Nuevo.



Conceptos del Gobernador



Al pronunciar su mensaje, Gustavo Valdés expresó “estamos inaugurando un establecimiento educativo nuevo que comenzó en la gestión del gobernador Ricardo Colombi y hoy nos toca a nosotros tan sólo tirar las cintas u ordenar un pago. Pero esto no es un paso menor, en realidad lo que está haciendo el gobierno de la provincia es una importante inversión para el futuro de nuestra comunidad y lo más importante es que cualquier recurso natural que pueda tener un país es el conocimiento que hoy podemos inculcar a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Por eso es un día sumamente fundamental; no solamente para ellos, que tal vez estén mirando como un acontecimiento dentro de sus vidas. Pero para los maestros, los profesores, es realmente un nuevo desafío”.



“Es un desafío importante. Cuanto estuvimos en Yapeyú decíamos que en esta nueva era teníamos que innovar, a enseñar de manera distinta a nuestros alumnos. Antes tal vez era un poco repetir la lección que veíamos en un manual. Hoy ha cambiado con las nuevas tecnologías, las redes sociales e internet en los celulares, podemos acceder al conocimiento. Por eso el nuevo paradigma de la educación pública es enseñar a pensar de manera distinta. Cómo manejarse en esta nueva vida que hoy propone no solo el pantallismo moderno sino la modernidad en su conjunto”, advirtió, al tiempo que sostuvo que los docentes y profesores “tienen una gran tarea por delante”.



También tuvo un párrafo especial para reconocer el aporte del INVICO, directivos y trabajadores como el de la empresa constructora, por este edificio que está muy bien construido. “Este es el camino que debemos seguir, la inversión pública y la educación pública para nosotros tiene que ser una herramienta fundamental para hacer que nuestro pueblo crezca y se desarrolle”. También convocó a todos porque “esta es la forma en que nosotros podamos construir una mejor provincia de Corrientes”.



La Educación, eje central y prioritario



La ministra de Educación Susana Benítez dijo –entre otros conceptos- que la de hoy es una mañana emotiva porque se sigue inaugurando escuelas desde el gobierno de la provincia de Corrientes, “para nuestro gobierno, la educación es el eje central y prioritario del desarrollo de una comunidad y la mayor inversión que podemos hacer es en el capital humano. En ellos, los alumnos, porque son los hombres y mujeres del mañana, lo que implica un compromiso del hoy. Que los adultos podamos velar desde el ejemplo, la acción, desde el compromiso con la educación de ellos, que debe ser integral. Basada en valores, en conocimiento, pero también debemos velar por todo lo que hace a su educación. Como su salud, como el deporte, y como todo lo que hagamos día a día para que crezcan sanos y felices en una comunidad”.



También hizo un llamado para que la familia educativa siga creciendo y dirigiéndose a los alumnos les dijo que cuiden la escuela, que estudien, que se comprometan, inviten a sus amigos y breguen por su futuro. A la vez que felicitó a los docentes por la loable tarea, por el compromiso de enseñar y de formar a los niños y jóvenes, al tiempo que afirmó “desde el gobierno provincial seguiremos trabajando todos los días por la mejor educación de los correntinos”.



Intendente de Esquina



El intendente de esquina, Hugo Benítez, dijo que están trabajando mancomunadamente con el gobierno provincial y como en este caso, “lo más importante es que podamos inculcar a los jóvenes el conocimiento”. El paradigma de la educación pública es enseñar a pensar, “sobre todo con las herramientas que ofrece la nueva tecnología y la educación pública es es el medio fundamental para crecer.



Agradeció públicamente al gobernador y remarcó que “cuando las promesas se convierten en una realidad como esta nos pone muy contentos porque denota que están cambiando los tiempos políticos y hoy sirven los hechos. Nosotros vamos a estar acompañando a las cosas que se hacen a través del gobierno nacional, el provincial y por supuesto el municipal. Desde el municipio hemos colaborado con el alumbrado público en la zona aledaña a la escuela, por la cuestión seguridad, con el bacheo de la calle Antártida Argentina, no sólo para uso de los docentes y alumnos, sino también por ser una arteria importante de entrada y salida al hospital San Roque de nuestra ciudad”. Por último les dijo a directivos y docentes que les auguraba el éxito y que “cuiden este establecimiento que es totalmente nuevo y el esfuerzo que se hace es realmente enorme y ustedes lo tienen que cuidar”.