Provincia estudia 9 ofertas para obras de energía, en un plan integral de $86 millones

Miércoles, 11 de abril de 2018

En el Salón de Acuerdos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se concretó en la mañana de hoy el acto de apertura de sobres de las ofertas para la ejecución de estos trabajos. Se enmarcan en la transformación del barrio Cesario Navajas, que beneficiará a 480 familias, cerca de 2 mil personas, y que significa una inversión de $31 millones.



Estas obras complementan a las ya licitadas en octubre pasado, de saneamiento ambiental, con una inversión cercana a los $55 millones. “Este es un programa muy dinámico, porque arranca desde lo social, se avanza desde lo urbanístico que básicamente son los servicios públicos, y luego esto redunda en la conformación de un barrio que tiene una dinámica diferente y se integra a la comunidad de un modo más organizado, con alcances muy importantes como fue lo que se produjo en el barrio capitalino de La Olla”, explicó el ministro Enrique Vaz Torres.











La Provincia recibió 9 ofertas para ejecutar obras energéticas en Gobernador Virasoro, en el marco del proceso de transformación del barrio Cesario Navajas que beneficiará a 480 familias, cerca de 2 mil personas, y que significa una inversión de 31 millones de pesos. La intervención se realiza a través del Programa de Mejoramiento Barrial (PROMEBA), con la administración del Gobierno Provincial a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas con la Unidad Central de Administración de Programas con Financiamiento Internacional (UCAPFI).







Las propuestas se conocieron en la mañana de hoy, durante la apertura de sobres de la licitación pública nacional que fue desarrollada en el Salón de Acuerdos del Ministerio de Hacienda y Finanzas. El acto fue presidido por el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, a quien acompañaron el titular de UCAPFI, Daniel Suárez, y el intendente de Virasoro, Emiliano Fernández Recalde.







Las obras energéticas complementarán a licitadas en octubre pasado, correspondiente a la ejecución del mismo programa, y que se trataron de saneamiento ambiental, con una inversión cercana a los 55 millones de pesos, acumulando un presupuesto total superior a los 86 millones de pesos para el barrio Cesáreo Navajas de Gobernador Virasoro.







DINÁMICO E INTEGRAL







“Este es un programa fuertemente impulsado por el gobernador Gustavo Valdés, muy dinámico, porque arranca desde lo social, se avanza desde lo urbanístico que básicamente son los servicios públicos, y luego esto redunda en la conformación de un barrio que tiene una dinámica diferente y se integra a la comunidad de un modo más organizado, con alcances muy importantes como fue lo que se produjo en el barrio capitalino de La Olla”, explicó Vaz Torres.







“Lo que se trata es que el esparcimiento, la atención de la salud, y las cuestiones laborales estén previstas en el proceso de urbanización que no solamente toca el tema de la infraestructura urbana, sino que tiene un profundo alcance en lo social y en lo cultural”, señaló el Ministro de Hacienda y Finanzas y agregó que, por esta razón “intervienen y confluyen en articulación distintos organismos que al final permiten mejorar la calidad de vida de estos ciudadanos”.







“Es una obra muy importante para resolver problemas de larga data, que son los asentamientos urbanos irregulares. La vía del ferrocarril dividía a la ciudad en dos partes, y en la zona que está hacia el sur existían tierras privadas donde se produjeron asentamientos irregulares que anarquizaron el desarrollo urbano de la ciudad”, describió Vaz Torres.







“Desde hace mucho tiempo se utilizaron muchos mecanismos para poder regularizar esta situación. Ahora avanzamos con un proceso que se viene ejecutando para dar solución definitiva a esta cuestión, donde no solamente perseguimos la regularización dominial de todos esos predios, sino que también dotarle de la infraestructura necesaria y esto se está concretando ahora con la apertura de estos pliegos y otra licitación concretada anteriormente”, dijo el ministro de Hacienda y Finanzas, cartera a cargo de la UCAPFI.







“Esta licitación es para obras energéticas, pero el mejoramiento se completa con servicios de agua potable, cloacas, aperturas de calles y toda la infraestructura que haga falta para que le otorgue calidad de vida a los vecinos del lugar”, sostuvo el jefe de la cartera económica correntina.







CONTINUIDAD Y PROYECCIÓN







“El acto de apertura de sobres es una acción más en el marco de un trabajo que se viene realizando hace mucho tiempo. El estudio de este problema ya tiene más de diez años; comenzó con el estudio urbanístico contratado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas. En aquella oportunidad la idea era que se hiciera un plan, con varias etapas; una de ella fue el de avanzar con la obra de un pluvial”, recordó el Ministro.







“Durante el kirchnerismo, se retaceó a Corrientes el financiamiento de todos los programas para la regularización de los asentamientos que se realizaban en el Programa de Mejoramiento Barrial; afortunadamente, con la llegada a la presidencia de Mauricio Macri, se volvió a avanzar y -como teníamos los proyectos ejecutivos- se pudo lograr inmediatamente que se nos otorgue el financiamiento necesario no solamente para Virasoro, sino también para otras localidades de la provincia”, apuntó Vaz Torres.







DETALLE DE LICITACIÓN ACTUAL







Con un presupuesto cercano a los 31 millones de pesos, las obras que se licitan tienen por objetivo normalizar y sistematizar la línea de media tensión (LMT); subestaciones transformadoras; red eléctrica; alumbrado público, y conexiones domiciliarias para el barrio Cesáreo Navajas.







El proyecto contempla, en relación a la red de media tensión (RMT): conexiones desde el Centro de Distribución hasta las subestaciones transformadoras aéreas (SETAs) a colocar en el barrio Cesáreo Navajas. Asimismo, se colocarán tres setas nuevas en el polígono de intervención, según la factibilidad eléctrica aprobada por la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC).







Con relación a la red de baja tensión (RBT), se prevé el nexo de media tensión. Desde las SETAs se distribuirá a los domicilios mediante esta red según el proyecto.







Se proveerá de alumbrado público a toda la zona de distribución de la red de baja tensión. En cuanto a las conexiones domiciliarias (pilar), se dotará a cada usuario de un pilar de medición monofásico y su conexión a la red, según las normas vigentes. La provisión del medidor queda a cargo de la DPEC.







EMPRESAS OFERENTES







Tras la apertura de sobres, en el proceso de licitación pública nacional, se conoció que fueron nueve las firmas que presentaron sus ofertas para ejecutar las obras energéticas por $31 millones de pesos.







Las empresa son Hito S.A; Hidrelco S.R.L; Arca S.A; Ingeniero Germán A. Cundom; Noro Raffaelli. S.A; Mecar S.A; Icca S.A; Proyección Electroluz S.R.L; y Kurten Carchano S.R.L.



La Provincia estudia las ofertas en el marco del proceso de adjudicación de las obras que se realizarán a través del PROMEBA de transformación del barrio Cesario Navajas de Gobernador Virasoro.







Los procesos licitatorios, público y nacional, y la ejecución de las obras están a cargo de la a Unidad Central de Administración de Programas con Financiamiento Internacional (UCAPFI), dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes. Las mejoras serán financiadas con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco de la Nación Argentina.







SANEAMIENTO AMBIENTAL







Por otra parte, y con un presupuesto superior a los 55 millones de pesos, en octubre pasado se licitaron obras de saneamiento ambiental; redes de infraestructura pública: completamiento de la red de agua; red cloacal; red vial y red peatonal; desagües pluviales; equipamiento comunitario y obras complementarias.







En el marco de este proyecto, se ejecutará el sistema de abastecimiento de agua potable; con redes de agua potable para cierres de mallas para mejorar la presión del servicio de agua a todos los beneficiarios. Se prevén 288 conexiones domiciliarias.







También está previsto un sistema de desagües cloacales. Se ejecutarán 372 conexiones domiciliarias a fin de brindar servicio a los beneficiarios. Además incluye el sistema de desagües pluviales. Con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema de desagües pluviales se construirán 9.900 ml de cordón cuneta, 1972 m2 de Badenes de Hormigón armado, y alcantarillas tipo cajón la que posibilitará la vinculación hidráulica del escurrimiento superficial de un importante sector de la zona de intervención del Barrio Cesareo Navaja, con las cuencas receptoras que se ha visto afectada por los desbordes de dichos escurrimientos.







En lo que respecta a la red vial, en las calles con empedrado tipo brasileño se ejecutaran 22.116 m2 de empedrado tipo brasileño en las siguientes calles: Nicolás Avellaneda, entre calles Provincia de Tierra del Fuego y Calle Provincia de Mendoza. Calle La Pampa, callejón de tres metros de ancho, entre calles Arturo Ilia y Parque Nacional Arrayanes. Calle Mendoza, entre Calles Nicolás Avellaneda y Parque Nacional Mburucuya.