El Banco de Corrientes tiene previsto instalar sucursales en el norte entrerriano

Martes, 10 de abril de 2018

Como parte de una política de integración regional, el Banco de Corrientes proyecta la apertura de sucursales en localidades de la zona norte de Entre Ríos.









Este martes tuvo lugar un primer encuentro con los intendentes, con la idea de avanzar hacia ese objetivo. El Banco hará un estudio de mercado y relevamiento de las necesidades en los municipios interesados.







En el Salón Azul de Casa de Gobierno se llevó a cabo este martes una importante reunión de trabajo en donde se sentaron las bases para la futura apertura de sucursales del Banco de Corrientes en municipios del departamento de Federación, en la zona norte de la provincia de Entre Ríos.



En la ocasión estuvieron presentes, el ministro de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega, el subsecretario de Políticas para el Desarrollo Regional de la citada cartera, César Bentos, el presidente del Banco de Corrientes, Alejandro Abraham junto a otros funcionarios de la entidad crediticia, el delegado argentino de la Comisión Mixta de Salto Grande, Julio César Fochezzato, el intendente de Mocoretá, Henry Fick Y el senador provincial de Entre Ríos, Miguel Angel Piana.



Por su parte, los jefes comunales que asistieron fueron: Mario Toler (Santa Ana), Pedro Galimberti (Chajarí), Felipe Balcarza (San Jaime) y Gustavo Zandoná (Villa del Rosario), en tanto participaron en representación de Federación lo hizo Mariano Burna y por el Centro de Actividades Económicas de Entre Ríos, Hernán Pierucci.



Tras dar la bienvenida a los presentes, el ministro Horacio Ortega destacó la decisión política del gobernador Gustavo Valdés de expandir las fronteras del Banco de Corrientes, orgullo de la provincia y calificado como uno de los mejores “bancos públicos del país” que ha experimentado un notable crecimiento a lo largo de estos años.



A su vez, el titular del Banco de Corrientes, Alejandro Abraham, expresó sentirse “honrado y complacido en que muncipios de la vecina provincia nos tengan en cuenta”.



Tras asegurar que no existen impedimentos legales, estatutarios ni reglamentarios y que se cuenta con el aval del Banco Central para avanzar en lo que por ahora es un proyecto firme, Abraham subrayó que el “desarrollo regional y la integración con las provincias son motores del crecimiento y desarrollo”.



Los intendentes de las localidades entrerrianas pusieron de relieve que muchos productores, comerciantes y el ciudadano común son clientes de la sucursal del Banco de Corrientes de la localidad de Mocoretá, entidad que presta un óptimo servicio.



La mayoría de los municipios son comunidades pujantes que sustentan su economía en la citricultura y en aserraderos, además de contar con comercios, escuelas y hospitales, por lo que el crecimiento demográfico ha sido considerable.



Todos coincidieron en que ven con agrado la posibilidad que el Banco de Corrientes llegue a sus municipios, lo que evitaría recorrer muchos kilómetros hasta Chajarí, donde se encuentra el Banco Bersa, el más próximo a disposición.



Al retomar sus conceptos, Abraham dijo que es “muy importante esta gestión del intendente de Mocoretá, Henry Fick en todo esto” y manifestó que está demostrado que los “productores primarios del departamento de Federación verdaderamente necesitan una asistencia mucho más directa en cuanto al tema financiero”.



Abraham agregó que “en la zona de Mocoretá asistimos a muchos productores entrerrianos a través de nuestra sucursal local y nos han pedido que extendamos nuestras sedes, es decir que tengamos sucursales en Entre Ríos”.



Sostuvo además que la experiencia de tener sucursales en otras provincias no es nueva, las de Posadas y Oberá son un ejemplo. “En esos lugares nos va muy bien y estamos atendiendo a todos los productores del norte. En este caso particular atenderíamos a los del norte de Entre Ríos, en el departamento de Federación que tiene 6 localidades”, afirmó



Con respecto a la factibilidad de la propuesta, precisó que operativamente, el Banco tiene la necesidad de realizar los estudios técnicos, financieros y económicos para determinar en dónde sería conveniente instalar una delegación, sucursal o simplemente un cajero automático. Las comunas involucradas apoyarán estos trabajos.



“El problema fundamental que tienen Misiones, Entre Ríos y otras localidades es que cuando se privatizaron los bancos públicos se quedaron sin una entidad oficial. No es lo mismo que un banco privado detente la atención financiera a que lo haga uno público. Lógicamente hay otras relaciones y una manera distinta de trabajar, porque el servicio y la atención al productor primario son prioritarios en los bancos públicos”, concluyó el funcionario.



Por su parte, el minstro Horacio Ortega dejó en claro que el “gobernador Valdés nos dio las instrucciones de facilitar todas las vías de comunicación necesarias para que se concrete esta primera reunión y se avance en todo sentido”.



Declaró que el encuentro fue muy fructífero porque “tuvimos a representantes de todo un departamento de Entre Ríos, logrando también el apoyo con los sectores económicos. Pronto habrá otras reuniones y se concretará un plan operativo para lograr sucursales en esa provincia”.



“La gestión posibilitará la creación de empleo y el apoyo a productores de toda una región que de por sí necesita cubrir necesidades financieras que el Banco puede solucionar. La voluntad de tener una excelente relación a nivel municipal e interprovincial es la que posibilita este intercambio con nuestros pares de Entre Ríos“, finalizó.



Mientras que el intendente de Mocoretá, Henry Fick, es uno de los que motorizó la reunión y en primer kugar dijo que “el gobernador Gustavo Valdés está en conocimiento del tema y dio todo el apoyo para avanzar en la apertura de sucursales en el norte entrerriano”.



“Es una primera reunión y la semana que viene asistirá una delegación del Banco para efectuar un estudio de mercado. Los intendentes están a disposición para todos los requerimientos y se hará un proyecto para ver en qué localidades puede hacer escala el Banco de Corrientes”, precisó Fick.



Por su parte, Miguel Angel Piana, senador provincial de Entre Ríos, se mostró agradecido con el “gobierno de Corrientes , el presidente del Banco y el intendente de Mocoretá que nos hayan abierto las puertas. Nos unen muchas cosas con Corrientes”.



El legislador dejó en claro que para “nosotros es fundamental contar con servicios bancarios en la zona” y enfatizó que con Corrientes “nos necesitamos mutuamente y la semana que viene vamos a estar haciendo las primeras reuniones en nuestros municipios con gente del Banco, quienes van a contar con toda la información que necesiten”.