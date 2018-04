Horóscopo para hoy 10 de abril del 2018 Martes, 10 de abril de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



Procure reflexionar acerca de sus objetivos antes de actuar o de hablar. De lo contrario, no saldrá todo como esperaba.

Amor: Aunque tenga miedos, sea usted mismo frente a su pareja. Mencione lo que siente.

Riqueza: Jornada para asumir los compromisos contraídos sin cambiar el rumbo de sus ideas.

Bienestar: Evite sentirse sobrepasado, trate de ordenar mejor su vida.





Tauro





Sepa que la opinión ajena no es lo importante, sino su propia seguridad para hacer o decir lo correcto en su vida.

Amor: Estará molesto, ya que hace días no encuentra apoyo de su alma gemela.

Riqueza: Podría llegar a tener inconvenientes con sus objetivos si no hace las cosas como debe ser.

Bienestar: Ocúpese de la alimentación que tiene, incorpore más lácteos y frutas de estación.



Géminis





Crezca e intente ser más independiente en su vida. Demuestre que no necesita de nadie para emprender sus sueños.

Amor: Haga lo posible para complacer los deseos y anhelos de su pareja. Acompáñela en el disfrute.

Riqueza: Obre de forma diplomática, si es que pretende que sus proyectos funcionen a la perfección.

Bienestar: Deje de tomar analgésicos por ese dolor muscular. Pida turno para un traumatólogo.





Cáncer





Aprenda a valorarse más allá de cualquier semejanza y diferencia que usted tenga con cualquier otra persona.

Amor: Nutra las emociones que siente para que su relación amorosa perdure.

Riqueza: Evite que alguna persona sufra por su actitud. Si es jefe, deje de ser tan cruel.

Bienestar: Intente equilibrar los trastornos del hambre y los ciclos de sueño.





Leo





Aparecerá la Luna en oposición en su signo, dificultándole la capacidad de decisión. No se impaciente, reflexione y luego actúe.

Amor: Brinde cariño sin esperar nada a cambio. Pronto se lo devolverán de forma espontánea.

Riqueza: Vigile de cerca el cumplimiento de los pagos. Un retraso podría ocasionarle un problema económico.

Bienestar: Pruebe con el yoga o la meditación, será el remedio para cualquier malestar.





Virgo





Impida sentirse rechazado. Comprenda que no siempre es posible resultar agradable a toda la gente que lo rodea.

Amor: Reconquiste a la pareja y maneje las emociones escuchando a su corazón.

Riqueza: Sepa que los reclamos que no se resolvieron en su momento, hoy podrían entorpecer su jornada laboral.

Bienestar: Esté atento a su estado corporal. Trate de mimarlo un poco más.





Libra





Recorrerá una etapa en la que se sentirá bien con usted mismo y podrá afrontar cuestiones molestas que hace tiempo viene postergando.

Amor: Etapa de impasse en la pareja. Intente reactivar esa situación, con amor y pasión.

Riqueza: Los logros profesionales estarán en aumento, ya que existirán reales posibilidades de ascenso.

Bienestar: Pruebe con ayuda profesional para comenzar a trabajar los puntos oscuros de su personalidad.





Escorpio





Recuerde que usted sabe cómo influir sobre los demás en favor de sus objetivos. No se deje ganar por las dudas.

Amor: Abandone la seriedad. En lo afectivo, muéstrese más divertido y déjese llevar por el amor.

Riqueza: Cambie su actitud altanera y demuestre más respeto hacia los pares en el ámbito laboral.

Bienestar: Si se lo propone, volverá a recuperar la vida social de la que tanto había disfrutado hace tiempo.





Sagitario





Venza los malos momentos que lo hayan marcado negativamente en su vida. Si llega a necesitar ayuda profesional, búsquela.

Amor: Ese amor del pasado vuelve y le despertará viejas emociones que estaban dormidas.

Riqueza: Resuelva esos trámites o gestiones bancarias pendientes lo antes posible.

Bienestar: Por las noches, manténgase relajado y haga ejercicios de respiración para dormir placenteramente.



Capricornio





Tranquilícese, ya que su energía lo desbordará. Si se lo propone, podrá hacer varias cosas al mismo tiempo y obtendrá los fines deseados.

Amor: Disipe la situación con su pareja para que no se termine abruptamente el vínculo.

Riqueza: Los temas financieros le demandarán organización y disciplina. Asuma el cargo con responsabilidad.

Bienestar: No permita que la envidia de su entorno lo haga sentir inseguro.





Acuario





Manténgase en silencio, si se encuentra desorientado. De lo contrario, podría decir algo indebido y llegar a herir a una persona.

Amor: Rejuvenezca la pasión en su relación, de lo contrario, caerán en la monotonía.

Riqueza: Piense en ese proyecto. Gracias a la influencia lunar podría dar inicio a un nuevo ciclo.

Bienestar: Por la mañana, manténgase alejado de las actividades sociales que lo abruman.





Piscis





No deje que su inconsciente le ponga obstáculos a la hora de comenzar algo nuevo en su vida. Sepa que podrá vivir una experiencia interesante.

Amor: Pregúntese qué es lo que quiere para su vida amorosa, si ya está cansado de sufrir.

Riqueza: Atravesará un dilema profesional. Si necesita ayuda, pregúntele lo que no sabe a su jefe.

Bienestar: Descubrirá diferentes métodos saludables para canalizar su irritabilidad.