Una historia repetida: Manu Ginóbili jugará los playoffs de la NBA Martes, 10 de abril de 2018 Gracias al triunfo sobre Sacramento, el argentino disputará su 15° postemporada con los Spurs. Solamente no jugó por lesión en 2009.



Parafraseando al eterno Luis Alberto Spinetta, ahí va el capitán Manu... por los playoffs. Se terminó el padecimiento de la temporada regular más difícil, en la que Emanuel Ginóbili tuvo que dar un plus para liderar a un equipo diezmado, en la que debió someterse a un desgaste no previsto para su cuerpo de casi 41 años. Queda un partido más, pero el objetivo se cumplió.



Hubo que derramar no poco sudor, pero San Antonio, por 21ª campaña consecutiva, jugará la postemporada en la NBA y el bahiense tendrá su 15ª aparición en esa elite reservada a las ocho mejores franquicias de cada conferencia, que comenzará este sábado.



Había que asegurarse la clasificación sin depender de otros resultados. Y cuando todo estaba parejo, después de un mejor arranque de Sacramento, Ginóbili apareció en el momento justo para cambiar el ritmo de su equipo hasta llevarse la victoria por 98-85. Manu aportó 17 puntos (3-5 dobles, 2-6 triples y 5-5 libres), 6 rebotes y 5 asistencias en 27 minutos. Y a poco del final, escuchó la ovación de los hinchas de los Spurs.



El entrenador Gregg Popovich cumplirá con lo suyo. Sólo se perdió la postemporada en 1997, cuando asumió en el equipo -hasta ahí era el manager general- con el torneo empezado. Desde entonces, jamás se ausentó. Lo mismo para Manu, que sólo se perdió los de 2009 por una fractura por estrés en el peroné derecho. Al cabo, con él en plenitud física, su equipo jamás faltó a los playoffs. Y no iba a ser ésta la excepción.



Manu pelea por la pelota con DeAaron Fox.Foto: AP



Embarcado en un duelo partido a partido con Nueva Orleans, Oklahoma City, Minnesota, Denver y Los Angeles Clippers (un poquito más atrás), San Antonio padeció con una inocencia en los cierres de partidos casi impropia de un equipo comandado por Gregg Popovich. Así estuvo incluso fuera de la zona de clasificación hace menos de un mes, cuando cayó con Houston y quedó en el 10° puesto.



La gesta ginobiliana cobra valor por eso y porque el equipo, pese a tener un buen grupo de juventud y talento, pasó casi toda la campaña sin Kawhi Leonard, su máxima figura, aquejado por una tendinopatía en el cuádriceps derecho que lo tiene al margen, que tan sólo le permitió jugar nueve partidos en el actual campeonato y que lo dejó, por el momento, sin fecha de retorno. Tony Parker, batalló contra una dolencia similar, aunque se terminó imponiendo a la lesión y participó de 54 partidos sobre los 81 del equipo.





Sin embargo, en los momentos decisivos, en aquellos que se refiere de cabezas heladas pero corazones hirviendo, no es el francés -seis veces participante del Juego de las Estrellas y Jugador Más Valioso de las Finales 2007- quien descolla y se hace cargo de las situaciones, sino el argentino. Y no sólo en situaciones límite pone el cuerpo a disposición. Ya desde el vamos, aceptó jugar back-to-backs (partidos en noches consecutivas), pese a que el acuerdo inicial con Popovich era descansar siempre en uno de los dos juegos.



Pese a que desde la temporada 2011/12 no llega a promediar ni siquiera 24 minutos por partido, en este torneo tuvo 35 encuentros con más de 20 minutos en la cancha.



El baile de los clasificados ya tiene definidos a los representantes del Este, sector en el que las diferencias son bastante más claras entre el lote de equipos con aspiraciones y aquellos que sólo juegan para ver qué tan bajo quedan ubicados como para aspirar a una elección alta en el draft.





El siempre presente Toronto, el candidato diezmado Boston, el sorprendente Philadelphia de los jóvenes, el Rey LeBron James y Cleveland, el Indiana post Paul George, el ahora valorado y respetado Erik Spoelstra y sus Miami Heat, el Milwaukee de Giannis Antetokounmpo y el Washington de John Wall y Bradley Beal ya confirmaron asistencia al gran evento de la lucha por el título.



En el siempre más atractivo Oeste, la encarnizada lucha fue una delicia para los amantes de la mejor liga de básquetbol del mundo. Houston se aseguró el primer lugar, relegando a unos Golden State Warriors que cedieron su reinado luego de tres años. Detrás de las dos potencias se ubicó Portland, con la dupla de perimetrales Damian Lillard - C.J. McCollum en altísimo nivel para cerrar este tramo del año, y luego el renovado Utah, sobre el que se pronosticaron sombras tras la salida de Gordon Hayward, pero que se reagrupó y demostró estar listo para la batalla.



Emanuel Ginóbili será el jugador más veterano que disputará estos playoffs, porque Vince Carter (Sacramento) quedó afuera. A los 40 años y 256 días, sigue deleitando con su talento, su liderazgo, su competitividad, sus apariciones en los momentos clave y sus ganas de parar el reloj para pedirle más. Mucho más.