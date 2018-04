Un ataque químico dejó al menos 70 muertos

Lunes, 09 de abril de 2018

La ONG Cascos Blancos informó que "un helicóptero arrojó un barril bomba" sobre la ciudad, el último bastión rebelde a las afueras de Damasco. Hay, además, cientos de heridos



Al menos 70 personas, la mayoría mujeres y niños, murieron por asfixia en un ataque químico contra la ciudad de Duma, el último bastión rebelde a las afueras de Damasco, informó este sábado la ONG Cascos Blancos, dedicada al rescate de víctimas en zonas bajo el control de la oposición.



La organización no gubernamental, que mostró fotos de cadáveres, muchos de ellos de niños, agregó que cientos de personas fueron afectadas por el ataque y denunció la carencia de estructuras médicas en la ciudad.



Según los Cascos Blancos, a las 20:22 hora local (17:22 GMT) "un helicóptero arrojó un barril bomba que contenía un agente químico sobre Duma".



La agencia oficial siria SANA ha negado, por su parte, cualquier responsabilidad de las fuerzas sirias y ha asegurado que "las denuncias del uso de sustancias químicas en Duma son un intento claro de impedir el progreso del Ejército", que ayer comenzó una ofensiva contra los rebeldes en esta zona.



"Familias enteras en refugios han sido gaseadas hasta la muerte en Duma, en Guta Oriental, escondidas en bodegas, sofocadas por el gas venenoso", aseguró la ONG Cascos Blancos en un mensaje por Twitter en el que aseguró que las labores de rescate estaban en marcha.



Por su parte, la también ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó que al menos 42 personas han muerto hoy en bombardeos en Duma y que más de 500 personas han sufrido síntomas de asfixia tras un bombardeo aéreo en las afueras septentrionales de Duma, cerca de la zona del Cementerio Antiguo. No obstante, la ONG no ofreció detalles sobre las razones de dicha asfixia.



Según "una fuente oficial" citada por SANA, "los terroristas de (la facción rebelde) Ejército del Islam en Duma han sufrido un colapso y están en retirada frente a los



ataques del Ejército Árabe Sirio en su último bastión en la ciudad de Duma, en las afueras orientales de Damasco". Dicha fuente agregó que "el brazo mediático de la organización terrorista (Ejército del Islam) está preparada para inventarse el uso de armas químicas para acusar al Ejército Árabe Sirio, en un intento claro y fallido de obstruir el progreso del Ejército".



Las fuerzas del régimen sirio comenzaron ayer un ataque terrestre apoyado por fuego de artillería y decenas de incursiones aéreas que ha causado la muerte de al menos 82 personas, 42 ellas fallecidas hoy y el resto ayer, viernes. La ofensiva se produjo tras el fracaso de las negociaciones entre los rebeldes y Rusia -aliada del régimen sirio- para la capitulación de la localidad,



El coordinador general de la Comisión Suprema para las Negociaciones – la principal alianza opositora-, Naser Hariri, ha condenado el ataque en un mensaje en su cuenta de Twitter en el que ha subrayado que esta acción es una nueva afrenta contra la ley internacional y las líneas rojas.