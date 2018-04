Franco Armani podría ser convocado por Colombia

Lunes, 09 de abril de 2018

El arquero de River tiene la doble ciudadanía y aunque su sueño es atajar para la Selección Argentina tiene la chance de ser citado por José Pekerman.





En el Cilindro de Avellaneda, donde Armani fue la gran figura del triunfo 2-0 de River sobre Racing, estuvo Sampaoli; pero también un colaborador de José Pekerman, el entrenador de la selección Colombia que busca a un tercer arquero para llevar a Rusia detrás de David Ospina (Arsenal) y Camilo Vargas (Deportivo Cali).



Armani tiene la doble ciudadanía. Atajó en Atlético Nacional de Medellín durante ocho temporadas (ganó 13 títulos, entre ellos la Libertadores 2016 y la Recopa 2017) y en enero fue homenajeado por una multitud que llenó el Atanasio Girardot para despedir al arquero que se iba a River a cumplir su sueño. Pero antes de partir, hace siete meses, Armani presentó en Medellín los papeles necesarios para tramitar su ciudadanía y tiene todo en regla como para recibir la convocatoria de Pekerman. Además, está casado con la modelo colombiana Daniela Rendón.



Desde el entorno de Armani reconocen que el arquero tiene la intención de viajar a Rusia con la delegación argentina, aunque si Sampaoli no lo convoca no descartan que acepte el llamado de Pekerman. Su representante, Martín Araoz, declaró que "es una decisión muy personal, pero si de Argentina no lo llaman veremos qué pasa con Colombia".



La presión -como si no tuviera ninguna, a esta altura- es para Sampaoli. El nacido en Casilda, al igual que Armani, ahora tiene que decidir si lleva al Mundial al arquero de River sin haberlo probado y sin saber cómo caerá en el grupo. Además, deberá informarle a alguno de los arqueros que están en carrera que no será convocado para el Mundial: Sergio Romero, Nahuel Guzmán, Wilfredo Caballero y Agustín Marchesín. Los 40 millones de entrenadores que hay en Argentina le exigen al calvo DT de la Selección que convoque al uno de River.



El que tiene todo claro es Armani, que tras su descollante performance en el Cilindro de Avellaneda envió un mensaje directo: "Espero el llamado".