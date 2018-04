Canteros: “Estamos fortaleciendo el desarrollo local” Martes, 10 de abril de 2018 El vicegobernador Gustavo Canteros dio la bienvenida a los representantes de cientos de organizaciones no gubernamentales que se presentaron a la convocatoria de proyectos del Programa de Pequeñas Donaciones Argentina (PPD), con financiación de las Naciones Unidas (ONU).



En su condición de Presidente del Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo Social (CCEDS), Canteros recibió al coordinador del programa Francisco López Sastre y agradeció a las organizaciones la amplia respuesta a la convocatoria.



“Estamos orgullosos de que Corrientes haya sido elegida como el escenario para este lanzamiento; es una gran oportunidad para que las numerosas organizaciones aquí presentes puedan encauzar sus iniciativas y estamos comprometidos a acompañarlos con nuestros equipo técnicos”, destacó.



Por su parte López Sastre subrayó: “este es un punto de inflexión para nosotros y necesitábamos en Corrientes la gestión del vicegobernador para que la gente sepa que este programa existe y funciona. Queremos financiar más proyectos en esta provincia”, dijo. “Apoyando a las ONG vamos a aportar al problema mundial de perdida de la biodiversidad, conservando y mejorando la calidad de vida."



La convocatoria de proyectos 2018 busca generar acciones comunitarias con impacto global. En ese sentido Canteros puntualizó los objetivos que se persiguen: “Buscamos la participación e inclusión de la comunidad y estamos convencidos de que estos proyectos no sólo generan trabajo a las organizaciones, sino que contribuyen al desarrollo de su comunidad”. El vicegobernador agradeció “a quienes se acercaron desde lugares lejanos de la provincia y que han visto en esta convocatoria una oportunidad cierta de trabajo y valoramos el esfuerzo que esto significa”.



Por su parte el ministro de Coordinación y Planificación de la provincia Horacio Ortega aseguró que “desde el gobierno siempre acompañamos a aquellos proyectos que impulsan el cuidado del planeta y la ecología y la preservación del medioambiente. La sustentabilidad del planeta depende de acciones como estas”, concluyó.



El Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo Social, a través del vicegobernador Gustavo Canteros fue el nexo que permitió dar a conocer esta posibilidad a la que pueden acceder distintas instituciones de la sociedad civil con compromiso social que buscan generar las condiciones para que proyectos que vienen a solucionar problemas específicos de diferentes comunidades.



En la sede del Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de Corrientes, se realizó la presentación y posteriormente el taller de orientación que se brindó a las numerosas ONG que desbordaron el salón de conferencias.



LA FINANCIACION DE PROYECTOS



El Programa de Pequeñas Donaciones, financia proyectos comunitarios que brindan soluciones concretas a problemas ambientales relativos a mitigación del cambio climático, conservación de la biodiversidad, protección de las aguas internacionales, reducción de los impactos de los contaminantes orgánicos persistentes y la prevención de la degradación de la tierra, apuntando a generar un desarrollo sustentable en las comunidades locales.



Este programa está financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y administrado por la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS). Los proyectos aprobados podrían recibir hasta U$S 50.000 en carácter de subsidio para ser concretados.



Las consultas e inscripciones deben realizarse en sede del CCEDS, por calle San Juan 511 de Corrientes; por teléfono: 0379-4231042; o por Correo electrónico a: cceds.prensa@gmail.com.