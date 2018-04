En un nuevo escrito, el papa Francisco reafirma su rechazo al aborto

Lunes, 09 de abril de 2018

En su última exhortación apostólica, el pontífice sostiene que ayudar a los pobres debería ser tan importante como luchar contra el aborto.







En una exhortación apostólica conocida este lunes, dedicada a “la santidad en el mundo de hoy” el Papa argentino afirma que ayudar a los pobres debería ser tan importante como luchar contra el aborto. El documento de 177 puntos, defiende un fuerte compromiso social y tiene una neta orientación progresista, además de criticar indirectamente a los grupos internos más conservadores de la Iglesia que se enfrentan a Francisco y conspiran contra él.



La exhortación apostólica, que en el nivel de los documentos papales está apenas debajo de las encíclicas, se llama “Gaudium et Exutate (“Alégrense y Regocíjense”) y es una guía de 44 páginas sobre el llamado a la santidad en el mundo contemporáneo, que el Papa firmó el 19 de marzo.



Jorge Bergoglio escribió en el documento que nuestra defensa de los inocentes no nacidos debe ser clara, firme y apasionada porque está en juego la dignidad de la humanidad, que es siempre sagrada”. El Papa agregó que “igualmente sagradas son las vidas de los pobres, aquellos que ya han nacido, los desamparados, los abandonados y los desfavorecidos, los débiles y los ancianos expuestos a refugiarse en la eutanasia, las víctimas de tráfico de personas, nuevas formas de esclavitud, y todo tipo de rechazo”.



En un ataque directo a los ultraconservadores de la Iglesia, que agitan una abierta campaña de contestación al pontífice y hasta lanzan amenazas de un cisma, Francisco considera “nocivo e ideológico el error de quienes viven sospechando del compromiso social de los demás, considerándolo algo superficial, mundano, secularista, inmamentista, comunista y populista”.



En otro pasaje contra sus enemigos tradicionalistas en la interna de la Iglesia de 1.300 millones de fieles, el Papa argentino criticó a quienes “lo relativizan como si solo interesara una determinada ética o una razón que ellos defienden”.



Contra el consumismo



Jorge Bergoglio ataca en el documento a los que “gastan alegremente” cuando otros se tienen que conformar “desde afuera, mientras su vida pasa y se acaba miserablemente”.



“No podemos plantearnos un ideal de santidad que ignore la injusticia de este”, agrega la exhortación apostólica, que critica “la alegría consumista e individualista tan presente en algunas experiencias culturales de hoy”.



“El consumismo solo empacha el corazón, puede brindar placeres ocasionales, pero no gozo". El Papa advierte que “el consumismo hedonista puede jugar una mala pasada”. Apunta también contra “el consumo de información superficial y las formas de comunicación rápida y virtual” que “pueden ser un factor de atontamiento que se lleva todo nuestro tiempo y nos aleja de la carne sufriente de los hermanos”.



Otra reflexión de Francisco señala que “las constantes novedades de los recursos tecnológicos, el atractivo de los viajes, las innumerables ofertas para el consumo, a veces no dejan espacios vacíos donde resuene la voz de Dios”.



“Todo se llena de palabra de disfrutes epidérmicos y de ruidos con una velocidad siempre mayor. Allí no reina la alegría sino la insatisfacción de quien no sabe para que vive”.



Francisco apunta también su mirada critica a los recursos de distracción “que invaden la vida actual, conducen a una importancia absoluta del tiempo libre en el que podemos utilizar sin límites esos dispositivos que nos brindan entretenimientos o placeres efímeros”.



Inmigración



En cuanto a la dramática situación de los migrantes, el Papa afirma que no es posible verlo como un “asunto menor” comparado con la eutanasia o el aborto.



“No es la invención de un Papa o un delirio pasajero”, señala Francisco aludiendo a los ultraconservadores, al recordar que Jesús dijo que él mismo es recibido por los cristianos cuando se recibe a un forastero.



Bergoglio asegura que “la fe y la oración” así como “seguir ciertas normas éticas” no es suficiente para un buen cristiano” porque el último criterio en base al cual se juzgarán nuestras vidas, es lo que hayamos hecho por los demás”.



Pandillas de corrupción



El obispo de Roma lanzó en otro pasaje importante de la exhortación apostólica una advertencia de “lo fácil que resulta entrar en las pandillas de corrupción”, mientras gente “que sufre por las injusticias” contempla “como los demás se turnan para repartirse la torta de la vida”.



Al referirse a las pandillas de corrupción Bergoglio dijo que muchos son los que viven de una política cotidiana de “doy para que me den, donde todo es negocio”.



El Papa anima a los cristianos a buscar diariamente “una justifica para los desamparados y hacerlo con hambre y sed” porque “eso es santidad”.



En las conclusiones, Francisco explica que “en contra de la tendencia al individualismo consumista que termina aislándonos en la búsqueda del bienestar al margen de los demás”, es mejor identificarse con “aquel deseo de Jesús: que todos sean uno, como tu Padre en mi y yo en ti”.