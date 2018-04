Godoy Cruz aplastó a San Lorenzo y le dio una buena noticia a Boca

Lunes, 09 de abril de 2018

El Tomba se impuso por 5-0 en el Nuevo Gasómetro y subió al segundo puesto, a siete puntos de Boca.





Godoy Cruz le dio una verdadera paliza a San Lorenzo y lo dejó nocaut en la pelea por la Superliga. En el Nuevo Gasómetro, el equipo de Diego Dabove se impuso por 5-0 y es ahora el escolta de Boca, con siete puntos menos. El Ciclón necesitaba ganar para quedar a cinco unidades de la cima.



El comienzo del Tomba fue espectacular. El equipo de Diego Dabove salió jugar como si estuviera en Mendoza (allí ganó 4 de los 5 partidos que disputó este año) y se lo hizo sentir a un San Lorenzo dormido en la mañana del domingo.



A los 9 minutos, Guillermo Pol Fernández salió de contra, llegó hasta el fondo y cuando llegaba Angel González para definir, Matías Caruzzo se tiró al piso, interceptó el balón, pero la metió en su propio arco. Fue un baldazo de agua fría para el Ciclón, que no iba a saber reaccionar a ese golpe.





Caruzzo estuvo en duda por un golpe en el hombro, pero finalmente fue incluido entre los titulares por Claudio Biaggio. El defensor iba a ser también espectador de lujo en lo que se vendría.



El segundo llegó en un córner, con un centro al área chica que encontró solo a Tomás Cardona. El defensor puso la cabeza y el 2-0. Sorpresa en el Bajo Flores.





¿Había más? Sí. Porque a los 18, otro centro, esta vez desde la izquierda, encontró solo a un jugador visitante. Ahora fue el Morro García, quien le ganó de arriba a Caruzzo para ampliar el marcador.





Pero la pesadilla no iba a quedar ahí. A los 34, Luciano Abecasis se mandó solito por el medio, con la pelota en sus pies, sacó un remate que parecía sencillo para el arquero, pero Nicolás Navarro falló de manera insólita y la pelota decretó el 4-0. Increíble resultado.





El horror para San Lorenzo no finalizó con ese primer tiempo espantoso. En el segundo fue muy tímido en busca del descuento y eso lo aprovechó el Tomba, que de contra llegó al quinto, otra vez en los pies del Morro García, nuevo goleador del campeonato.



Fue una mañana horrible para el Ciclón y magnífica para Godoy Cruz, que por primera vez en Primera División hizo cinco goles en un partido. San Lorenzo no recibía esa cantidad desde el 7-1 con Boca, en 2011.